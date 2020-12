Verstappen troeft Mercedessen af met minimale marge in zeer spannende kwalificatie GP Abu Dhabi

Max Verstappen heeft de poleposition veroverd in een zeer spannende kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi veroverd. De Nederlander was slechts 0.025 seconde sneller dan Valtteri Bottas, die dus op zijn beurt teamgenoot Lewis Hamilton aftroeft. McLaren pakte de vierde en zesde tijd en deed daarmee goede zaken in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs.

De eerste runs voor de laatste kwalificatie van het seizoen 2020 verlopen voor de meeste coureurs soepel, al moet Verstappen dan zeven tienden toegeven op teamgenoot Alexander Albon en ziet Hamilton zijn rondetijd geschrapt worden vanwege het overschrijden van de track limits. Uiteindelijk sluit hij de eerste kwalificatiesessie als snelste af en herstelt Verstappen zich naar de vierde tijd.

In diezelfde Q1 is het beeld achterin het veld niet veel anders dan voorgaande weekenden. Waar George Russell vorige week nog ruim voorin te vinden was met de Mercedes komt hij in de Williams niet verder dan de achttiende tijd, waarmee hij enkel sneller is dan Pietro Fittipaldi en teamgenoot Nicholas Latifi. Vanwege gridstraffen voor Kevin Magnussen en Sergio Pérez zullen deze wel plaatsen opschuiven. Het is dan Antonio Giovinazzi die doorgaat naar Q2, ten koste van teamgenoot Kimi Räikkönen.

Renault stelt teleur

Meerdere coureurs besluiten in Q2 om het op de mediums te proberen. Ook Ferrari neemt de gok, al betaalt het zich enkel uit voor Charles Leclerc. Sebastian Vettel lukt het niet om in zijn laatste kwalificatie met Ferrari naar Q3 te gaan: de Duitser begint vanaf de dertiende plaats, ondanks een run op de zachte band.

Hij ziet daarmee beide Renaults voor zich staan, die daarmee geen goede stappen zetten in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs, waarbij ze al een flinke achterstand hebben naar Racing Point. Pérez is de enige coureur die geen tijd noteert: de Mexicaan ziet het nut er niet van in met een gridstraf waarmee hij toch al achteraan zou starten.

Verstappen met minimale marge naar pole

Bottas laat zich in Q3 in de eerste run gelden door de snelste tijd te noteren, al is hij slechts een tiende sneller dan Verstappen en Hamilton. Ook het verschil naar beide McLarens is dan met ongeveer een halve seconde niet al te groot te noemen.

Hamilton verbetert zich in de tweede en laatste run dusdanig dat hij de eerste tijd van Bottas afpakt, maar de Fin pakt op zijn beurt weer die snelste tijd terug. Dat duurt dan echter niet lang: Verstappen verbetert zich flink in de laatste ronde, zet de snelste middensector neer en gaat er uiteindelijk met een minimale marge van 0.025 seconde met de poleposition vandoor, zijn eerste pole van het seizoen en zijn derde van zijn carrière.

McLaren doet uiteindelijk de beste zaken in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs. Lando Norris noteert de vierde tijd terwijl Carlos Sainz de race vanaf de zesde plaats zal aanvangen nadat Alexander Albon de oranje bolides wist te splitsen.

