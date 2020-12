Norris in de war met P4: ‘Auto kwam helemaal tot leven tijdens de kwalificatie’

Lando Norris zorgde voor een daverende verrassing in Abu Dhabi. Hij kwam slechts twee tienden tekort voor een zeer verrassende pole, maar met P4 mag hij bepaald niet klagen, zeker omdat Renault en Racing Point geen makkelijke zaterdag hadden.

McLaren is nog in gevecht met Racing Point en Renault voor P3 in het constructeurskampioenschap en zij staan verder naar achter, terwijl McLaren uitstekende zaken deed. Sainz kwalificeerde zich als zesde en Norris verraste met een vierde tijd. “Deze goede kwalificatie helpt ons zeker. Het was een perfecte zaterdag”, zo vat Norris zijn kwalificatie samen.

“Eén van de Racing Points staat helemaal achteraan, Stroll werd slechts achtste en de Renaults hadden het moeilijk. Maar we kunnen niet relaxen of teveel naast onze schoenen gaan lopen, maar we hebben wel vertrouwen in een goede afloop”, vertelt de Brit ten overstaan van Sky Sports F1.

Norris is vooral verrast dat hij slechts twee tienden tekort kwam voor pole. “Dat was de prestatie van vandaag. Echt verrassend aangezien we het hele weekend al moeite hebben om binnen de seconde te blijven, maar de auto kwam helemaal tot leven tijdens de kwalificatie”, aldus de McLaren-coureur. “Vorig weekend waren we zes tienden verwijderd van pole en in de weekenden daarvoor kwamen we steeds een seconde tekort. Ik ben echt gewoon in de war”, zegt Norris.

Volgend jaar rijdt McLaren met Mercedes-motoren. Gevraagd wordt of hij met een Mercedes-motor pole had gepakt, antwoordt Norris: “Ja. Denk het wel”, grijnst hij.

