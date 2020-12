Albon niet blij met P5 na ‘frustrerende’ kwalificatie: ‘De auto was duidelijk goed’

Alexander Albon is na afloop van de ‘frustrerende’ kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi teleurgesteld met de vijfde tijd. De Britse Thai zegt niet dat het een slechte kwalificatie was maar had op meer gehoopt, ook omdat teamgenoot Max Verstappen de poleposition wist te pakken: “De auto was duidelijk goed.”

Albon kon als een van de weinige coureurs in Q3 niet verbeteren waardoor hij niet als vierde maar als vijfde aan de start zal verschijnen. Met zijn rondetijd kwam hij drie tienden tekort ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen, die de poleposition met minimale marge wist te veroveren. Desondanks is Albon niet helemaal ontevreden over zijn ronde, al had hij wel op meer gehoopt.

“Om eerlijk te zijn was het niet slecht”, zegt Albon tegen Sky Sports F1. “Het voelde als een van mijn meer competitieve kwalificaties dit jaar. Ik ben teleurgesteld met de tweede run, want het zag er goed uit. In de tweede run pushte ik te hard en sleten de banden snel. Het is frustrerend”, aldus de Britse Thai.

Verstappen pakte op het Yas Marina zijn eerste poleposition van het seizoen, zijn derde van zijn carrière. “Ik ben blij voor hem”, vertelt Albon. “De auto was duidelijk goed. Mercedes was niet zo snel als iedereen dacht dus het lag allemaal open. Het is dus frustrerend, aangezien we er goed voor leken te staan. Het is tot nu toe een goed weekend geweest en zullen ons nu focussen op de race”, besluit Albon.