Verstappen geniet van last minute pole in Abu Dhabi: ‘Alles viel op z’n plek in dat laatste rondje’

Max Verstappen is ‘heel, heel blij’ met de poleposition die hij in Abu Dhabi voor de seizoensfinale heeft gepakt. “Alles viel op zijn plek in dat laatste rondje.”

Het was dus ook zijn laatste kwalificatierondje van 2020 waarmee Verstappen het deed, want na de eerste reeks runs in Q3 stond hij tweede, tussen het Mercedes-duo in. Zijn laatste vliegende rondje bracht hem echter aan de top, met een 1:35.246 – een minieme 0.025 seconde sneller dan Valtteri Bottas.

“Ik zei voor de kwalificatie al dat dit de laatste keer dit seizoen zou zijn dat we helemaal voluit konden gaan, en dat hebben we gedaan ook”, lacht de happy Verstappen na afloop. “Ik ben hier heel, heel blij mee.”

Het begin van de kwalificatie op het Yas Marina Circuit was niet per se makkelijk, haalt Verstappen aan. “Vooral de laatste sector was tricky, want je hebt daar zoveel bochten waarin je een fout kan maken.” Maar: “Alles viel gelukkig op z’n plek in dat laatste rondje.”

Voor Red Bull is het ook een mooie opsteker – en een statement, zoals zijn engineer Gianpiero Lambiase over de radio zei. Verstappen: “Dit was een goede laatste kwalificatie voor het team. Dat we er dit jaar achter zaten, maar wel wat inliepen, was soms frustrerend. Met vandaag mogen we dus heel blij zijn.”

Het betekent voor Verstappen zijn derde pole ooit in de Formule 1, en zijn eerste sinds Brazilië 2019. Of hij nu denkt zondag voor de zege te kunnen gaan? “Niemand heeft nog echt veel rondjes gedaan hier, dus we moeten zien hoe het gaat”, houdt hij dat in het midden.

“We gaan uiteraard echter proberen ze erachter te houden”, zegt hij over de Mercedes-coureurs die dus tweede en derde op de grid staan. Wat hem mogelijk goed kan helpen? “Wij hebben hier een goede topsnelheid, hopelijk hebben we daar voordeel van.”

