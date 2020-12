Red Bull past auto voor 2021 flink aan: ‘Zestig procent bestaat uit onderdelen van RB16’

De Red Bull voor 2021 zal voor ‘zestig procent’ uit onderdelen van de RB16, de huidige Red Bull-bolide, bestaan, verwacht teambaas Christian Horner. Daarmee wordt de Red Bull flink aangepast, al zal dat volgens Horner met name op het aerodynamische vlak zijn. De Brit denkt dat het team de basis heeft voor een ‘degelijke auto’ en put vertrouwen uit de inhaalslag van dit seizoen: “Dat is zeer bemoedigend.”

Vanwege de coronacrisis besloot de Formule 1 om de grote reglementswijzigingen die voor 2021 gepland stonden met een jaar te verschuiven, waardoor de teams volgend jaar grotendeels met dezelfde auto’s zullen rijden als dit jaar. Toch is er ruimte op verschillende vlakken om de auto aan te passen en te ontwikkelen, mede omdat de Formule 1 besloot om de teams met minder downforce te laten rijden zodat de auto’s minder druk genereren op de Pirelli-banden.

Lees ook: Video: ‘Knip dat er maar uit!’: Verstappen en Albon blikken terug op het seizoen 2020

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat hoewel er veel onderdelen mee kunnen naar volgend seizoen, er achter de schermen ook flink wat veranderingen zijn gemaakt voor de 2021-bolide. “Ik zou zeggen dat zestig procent van de auto voor 2021 uit onderdelen van de RB16 bestaat”, vertelt Horner tegen Motorsport.com. “Net als bij alle andere auto’s zijn er flink wat onderdelen die je kan meenemen naar het nieuwe seizoen. We hebben de basis voor een degelijke auto. Ik denk dat we weten waar de zwakke punten liggen ten opzichte van de concurrentie en dat is dan ook waar we ons op richten met de ontwikkeling tijdens de winter.”

“Mercedes zal volgend jaar een extreem sterk pakket hebben”, vervolgt Horner. “Daar bestaat geen twijfel over. We moeten gewoon alle informatie, tools en data die we hebben gebruiken om ons werk zo goed mogelijk te doen. Een groot deel van het chassis zal hetzelfde blijven, de ophangingselementen blijven hetzelfde, evenals de versnellingsbak. Het is in feite de kleding die de auto draagt dat anders zal zijn, de aerodynamica dus.”

Lees ook: Kvyat zou reserverol accepteren voor 2021: ‘Hoop dan wel in 2022 terug te keren’

“Natuurlijk hebben we volgend jaar ook te maken met het budgetplafond, waardoor het vermogen om te ontwikkelen veel gerichter is”, vervolgt de Red Bull-teambaas. “Het wordt een nieuwe, andere uitdaging volgend jaar maar we hebben de basis voor een degelijke auto. Je kan zien dat de auto in het algemeen steeds dichter bij de Mercedes is gekomen, met name de afgelopen maanden. Dat is zeer bemoedigend”, besluit Horner.