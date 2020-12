Video: ‘Knip dat er maar uit!’: Verstappen en Albon blikken terug op het seizoen 2020

Er moet dit jaar nog één allerlaatste Grand Prix verreden worden, maar in Abu Dhabi namen Max Verstappen en Alex Albon alvast even de tijd om terug te blikken op dit toch wel vreemde Formule 1-seizoen. Aan de hand van lokale lekkernijen evalueren de Nederlander en Thai de verschillende races van 2020. Het duo bespreekt onder meer de invloed van het coronavirus, Verstappens ongeluk in Italië en Lewis Hamiltons plek in de F1-geschiedenis. “De grootste coureurs in de geschiedenis van de F1 moeten niet vergeleken worden, we moeten ze gewoon waarderen.”



