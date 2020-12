Verstappen vreest Mercedes’ vroege focus op 2021 niet: ‘Gaat erom dat je je auto begrijpt’

Max Verstappens team Red Bull is gedurende 2020 lang aan de RB16-bolide blijven werken, terwijl rivaal Mercedes haar focus na een oppermachtige seizoensstart al vroeg naar 2021 heeft verlegd. Het is, zegt Verstappen, geen reden voor extra zorgen.

“Het gaat er namelijk vooral om dat je je auto begrijpt”, legt Verstappen dat uit. “Zeker aangezien we in 2021 met auto’s rijden die grotendeels hetzelfde zijn als die van dit jaar. Dat is ook waarom wij lang aan onze auto zijn blijven werken”, verduidelijkt hij.

Verstappen, zoals altijd wars van het doen van voorspellingen, benadrukt verder dat niemand op voorhand weet wat 2021 brengt. “Niemand weet nog wat het wordt, maar Mercedes zal ongetwijfeld sterk zijn”, zo houdt hij zeker rekening met wat tegenwoordig een Formule 1-wet lijkt te zijn.

“Mercedes was dit jaar immers ook erg competitief”, zo licht Verstappen dat toe, en nogmaals: de auto’s blijven dus in veel opzichten hetzelfde. “En hoewel wij onze auto tijdens het jaar hebben verbeterd, is Mercedes wel nog steeds dominant.”

Uiteindelijk is Mercedes als team namelijk een ‘geoliede machine’, zo haalt hij aan. Desgevraagd stelt Verstappen dat er niet een bepaald punt is waarop Red Bull zich moet verbeteren. “Je neemt het gewoon op tegen een team dat enorm sterk is en goede mensen heeft. Natuurlijk wil je meedoen om de titel en races winnen, maar wij rijden alsnog als het tweede team rond.”

Dat de titel er niet in zou zitten, wist Verstappen al vroeg in 2020. Toch is hij dus ook weer niet te teleurgesteld, antwoordt hij desgevraagd. “Teleurgesteld? Tsja… We zijn dus nog altijd het tweede team. Heb over het algemeen een goed jaar en fun gehad. Daarnaast kan ik blij zijn met mijn eigen prestaties.”

Zijn eigen prestaties worden voor Verstappens gevoel ook steeds beter. Hij leert elk jaar weer bij, zegt hij. “Dat gaat natuurlijk. Het is niet zo dat ik thuis een aantekeningenboekje heb waarin ik opschrijf hoe ik sneller kan gaan”, grapt hij.

“Je neemt de ervaringen mee van de jaren ervoor. De goede en de mindere ervaringen. Verder gaat het ook om goed in je vel zitten, gelukkig zijn in het leven. Bijvoorbeeld door de tijd die je buiten het racen met familie en vrienden doorbrengt.”

Wat Verstappen ook in ieder geval gaat doen, als het seizoen er straks na de finale in Abu Dhabi op zit en er even kort ontspannen kan worden? Lekker eten. “Ik hou van goed eten, dus dat gaat ook zeker gebeuren.”

