Verstappen: ‘Mercedes heeft gewoon een geweldige auto geproduceerd’

Max Verstappen zegt dat hij het niet frustrerend vindt dat hij momenteel niet over de beste auto beschikt. De Nederlander zegt de situatie te hebben geaccepteerd en dat ze respect moeten hebben voor de ‘geweldige’ auto die Mercedes heeft geproduceerd.

Mercedes domineert dit seizoen met vier zeges in vier races en ook vier polepositions op rij. Het gat in de kwalificatie naar Red Bull bedroeg zowel op de Hungaroring als Silverstone een seconde. Desondanks vindt Verstappen de situatie niet frustrerend.

Lees ook: ‘Come on boy!’: Zo beleefde de Red Bull-garage de slotronde van de Britse GP

“Ik ben niet gefrustreerd”, zegt Verstappen over het feit dat hij niet over de beste auto beschikt. “Ik heb de situatie geaccepteerd. Ik zie het ook niet als frustrerend, ik snap niet dat mensen denken dat ik super gefrustreerd ben. Ik denk dat veel mensen maar wat graag in mijn auto zouden zitten. We vechten nog steeds voor podiums, We blijven natuurlijk pushen, proberen de auto beter te maken. Mercedes heeft gewoon een geweldige auto geproduceerd. Daar moeten we respect voor hebben. Al blijf ik natuurlijk alles geven in de races om het meeste eruit te halen”, aldus de Nederlander.

‘Geen seconde cadeau’

Dit weekend zullen de coureurs met zachtere bandencompounds rijden, ondanks de drie lekke banden in de slotfase afgelopen weekend. Volgens Verstappen biedt het wat mogelijkheden, maar zal dat niet genoeg zijn om Mercedes te verslaan. “Het kan misschien wat helpen, dat weet ik nog niet. Misschien helpen de hoge temperaturen wel een beetje, maar je krijgt er geen seconde door cadeau”, grapt Verstappen over de hoge temperaturen op Silverstone.

Lees ook: Wolff verwacht spannender weekend: ‘Zachtere banden en hitte brengen het veld dichter bij elkaar’

Hoewel Verstappen blij is dat de Formule 1 dit seizoen naar Imola terugkeert, is hij niet te spreken over het feit dat er slechts één vrije training van anderhalf uur zal zijn. “Als je naar een nieuw circuit gaat en je hebt maar één sessie… Natuurlijk, het is voor iedereen hetzelfde, maar het is een beetje jammer. Geef ons gewoon twee sessies”, reageert de Nederlander. “Dat kunnen we ervoor zorgen dat alles goed werkt, probleempjes oplossen. Het format van twee dagen vind ik allemaal wel prima, maar geef ons dan op zijn minst twee trainingen”, concludeert hij.