‘Come on boy!’: Zo beleefde de Red Bull-garage de slotronde van de Britse GP

Max Verstappen deed er in de laatste ronde van de Britse Grand Prix alles aan om Lewis Hamilton, die met een lekke band reed, in te halen. De Nederlander moest in één rondje een kloof van meer dan 30 seconden dichten, wat niet lukte. Uiteindelijk had de wereldkampioen aan de meet een voorsprong van 5,8 seconden op Verstappen. Bekijk hier hoe de Red Bull-garage de slotronde van de Britse GP beleefde.

