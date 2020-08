Verstappen over tweede race op Silverstone: ‘Je weet niet wat er kan gebeuren’

Max Verstappen kijkt uit naar de tweede race op Silverstone, ook al was het verschil naar Mercedes tijdens de eerste race groot. De Nederlander is tevreden met zijn tweede plek tijdens de eerste race, waarin het team ‘het resultaat maximaliseerde’ en Verstappen zegt de druk erop te houden bij Mercedes.

Bij de Grand Prix van Groot-Brittannië kwalificeerde Verstappen zich op de derde plek, maar kwam een volle seconde tekort op de Mercedessen. Hij eindigde in de race uiteindelijk op de tweede plek na een dramatische slotfase voor Mercedes, waarin zowel Bottas als Hamilton te maken had met een lekke band. Hoewel hij mogelijk voor de overwinning had kunnen gaan als hij geen extra pitstop had gemaakt, kijkt Verstappen tevreden terug op de eerste race op Silverstone.

“We hebben elk weekend het maximale resultaat behaald”, zegt Verstappen. “Misschien zelfs beter dan dat, want we zijn de laatste twee races als tweede gefinisht, dus dat was erg goed. Natuurlijk komen we nog aardig wat snelheid te kort ten opzichte van hen, met name in de kwalificatie maar ook in de race op circuits zoals Silverstone”, vertelt de Nederlander over het gat naar Mercedes. “Dus we hebben nog niet echt het gevecht voor de winst aan kunnen gaan, maar we houden de druk erop.”

“Het is goed om op het podium te staan”, vervolgt hij. “Je weet niet wat er aankomend weekend kan gebeuren. De slotfase van de vorige race was behoorlijk verrassend! De bandencompounds zijn komend weekend zachter, het zal warmer zijn en de strategie kan anders worden, dus ik kijk ernaar uit. Nu we eenmaal op Silverstone gereden hebben, weet iedereen wat ze hier moeten doen, dus we proberen nog meer over de auto te leren en deze verder te verbeteren”, zo blikt de Nederlander vooruit op de tweede race op Silverstone.

‘Moeten realistisch zijn’

Door de zachtere bandencompounds zal naar alle waarschijnlijkheid de eenstopper onmogelijk worden, zeker nadat in de slotfase van de eerste race drie banden klapten. Verstappen hoopt in ieder geval op een minder eenzame race: “We gaan het zien. Ik hoop komend weekend wel minder schaapjes te tellen!”, grapt hij.

Dankzij een lekke band viel Bottas terug van de tweede plaats tot de elfde plaats, buiten de punten. Het gat tussen Bottas en Verstappen in het kampioenschap bedraagt dan ook nog maar zes punten. “Natuurlijk hadden we geluk met de lekke band van Valtteri, waardoor hij buiten de punten belandde, maar ik doe gewoon wat ik elk weekend doe en dat is ervoor gaan. Hopelijk kunnen we de druk erop zetten en er zijn nog veel races te gaan dit jaar. We moeten realistisch zijn hoe we er op dit moment qua snelheid voor staan. Het gevecht om overwinningen en het kampioenschap is onder normale omstandigheden erg lastig, maar de auto wordt beter, meer voorspelbaar, dus als we in de buurt zitten is er altijd een kans. We werken eraan het gat te dichten en proberen hen het leven niet gemakkelijk te maken”, besluit hij.