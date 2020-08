Rondje buitenlandse media: ‘Dankbetuiging aan Pirelli’ en ‘Red Bull geeft het weg’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Britse GP staan de internationale media stil bij de koelbloedigheid van Hamilton in de knotsgekke slotfase, de rol van Pirelli en de gok van Red Bull.



“Van alle hartverzakkingen die Lewis Hamilton ons tijdens zijn F1-carrière heeft bezorgd, is zijn overwinning op drie wielen op Silverstone een van de ergste”, aldus The Daily Mail. “Toen Hamiltons linkervoorband hem in de steek liet tijdens de laatste ronde, hielden we ons hart vast.” Gelukkig voor de Britse krant kwam Hamilton als winnaar over de meet in wat ze omschrijven als “een Britse GP die even dramatisch was als het merendeel van de voorgaande”.

“Red Bull geeft het weg”, kopt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. “Vooraleer u een mail naar onze ombudsman gooit, en schrijft dat Red Bull niet kon weten dat Hamilton ellende zou krijgen met die voorband: ja hoor, Red Bull had moeten weten dat zulks tot de mogelijkheden behoorde”, wordt er geschreven.

“Hamilton had immers op hetzelfde moment als Bottas banden gewisseld, in ronde veertien, toen de safety car voor de tweede keer uitrukte. Daarna had Hamilton de rest van de koers op de hardste banden gereden. Zoals Bottas. Met een stevig tempo. Zoals Bottas. In een Mercedes. Zoals Bottas. En of de strategen van Red Bull daaruit hadden moeten afleiden dat de kans groot was dat ook die linkervoorband van Hamilton aan flarden zou gaan. Samengevat: Red Bull gooide een zege weg”, klinkt het stellig.

In Italië heeft La Gazzetta dello Sport het over Hamiltons dominantie. “Als Lewis Hamilton zelfs op drie wielen kan winnen, dan kunnen we eigenlijk wel stoppen… Maar de finale van de Britse GP was even ongelooflijk als onvergetelijk”, zo schrijft de Italiaanse krant.

Sky Sports heeft oog voor de koelbloedigheid van de Britse winnaar. “Dit laat vooral zien hoe ongelooflijk koel hij is”, stelt Anthony Davidson. “Je rijdt aan de leiding van je thuisrace, het rubber laat je in de steek, Max zit achter je te pushen en in zo’n geval gaat Hamilton halverwege Copse nog doodleuk wat instellingen op z’n stuur aanpassen”, grapt de Sky-analist.

Het Franse L’Équipe deelt zoals gewoonlijk punten uit na de race. Opvallend, bandleverancier Pirelli krijgt ook een score, een 9. “Maar dat moeten we vooral als een soort dankbetuiging zien”, legt de Franse krant uit. “Als dank voor het feit dat ze de vierde race van het wereldkampioenschap geen dodelijk saaie optocht hebben laten worden, hetgeen eerst wel zo leek. Daar heeft dit rapportcijfer meer te maken dan met hun daadwerkelijke prestaties op Silverstone.”

