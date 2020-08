Overstuur: Hulk

In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Vandaag is dat Nico Hülkenberg, die op Silverstone onverwacht een comeback maakte, in de “op één na snelste wagen van het veld”.

Is dit je grote kans? Je comeback? Ineens mag jij rijden in de auto die Sebastian Vettel maar wat graag zou willen hebben. De op één na snelste wagen van het veld, weliswaar Barbie-roze maar met een Mercedesmotor achterin! Ga jij eindelijk, eindelijk een podium scoren in de Formule 1? Je hebt het in huis, iedereen weet dat.

Op weg naar Silverstone gaat alles weer door je heen. Weet je nog dat ze in jou de opvolger van Michael Schumacher zagen? Toen je overal kampioen werd: in de A1-GP, de Formule 3, de GP2. Maar ineens was het over. De Formule 1 bleek toch een ander verhaal. Je had gewoon nooit dat eng samengeknepen karakter van een winnaar, je was geen killer, geen haantje dat binnen het team wel even op zijn strepen ging staan. Je bent te aardig, te goedlachs, te meegaand.

Denk niet dat je Lance in de schaduw kunt stellen

Precies. Daarom hebben ze jou gebeld. Jij bent de ideale tweede man, achter het zoontje van de baas. Want dat is het hele punt van Racing Point. Denk niet dat je Lance in de schaduw kunt stellen. Die jongen is op weg om wereldkampioen te worden. Onthoud dat goed. Jij denkt daar niet over na. Je geniet. En het gaat goed! Het is alsof je nooit bent weggeweest, juichen de teamleden die nog fijne herinneringen hebben aan jou uit de tijd van Force India.

Q3 haal je net niet, maar alles wijst erop dat je zondag een geweldige race gaat rijden. Je maat Pérez stuurt zelfs een tweetje: ‘Wees voorzichtig met mijn meisje. Podium!’ Podium, podium – het gonst al het hele weekend door je hoofd, nu gaat het gebeuren. Start dat ding niet. Heb je ooit een Mercedes Formule 1-motor niet zien starten op zondagochtend? En heb je ooit meegemaakt dat ze niet in staat waren de boel te repareren? Heb je die jongens van Red Bull in Hongarije gezien?

Weet je, ik word bijna bang dat je het té goed deed. Luister daarom naar mij, want komende zondag komt misschien je allerlaatste kans: doe vrijdag en zaterdag alsof het niet loopt. Kwalificeer je matig en rij pas op zondagmiddag het zoontje van de baas voorbij. Op weg naar het podium.

