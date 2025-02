De ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein zit erop! Door regenval bleven de coureurs lange tijd in de pitstraat. Desondanks wist George Russell 71 rondes te rijden, het meeste van iedereen. Verder stond Lewis Hamilton vrijwel de hele sessie aan top met de snelste tijd en kwamen Oscar Piastri en Nico Hülkenberg in contact met elkaar. Bekijk hier een fotoserie met de mooiste plaatjes van de eerste sessie tijdens de F1-wintertest 2025 op het Bahrain International Circuit.

Lewis Hamilton was de snelste van de ochtend. Voor de duidelijkheid: niet op de step. De Brit ziet er ontspannen uit. (Getty Images)

Met 71 rondes reed George Russel het meeste aantal rondes. (Getty Images)

Focus bij Pierre Gasly. Vanochtend noteerde hij de vierde tijd. Dat is niet slecht, kijkend naar hoe de Alpine vorig seizoen liep. (Getty Images)

Een mooi plaatje van Nico Hülkenberg met op de achtergond het reuzenrad van het circuit. (Getty Images)

Toch wel een unicum. Laura Müller is de eerste vrouwelijke race-engineer in de Formule 1 ooit en ziet ‘haar’ Esteban Ocon in actie. (Getty Images)

De kersverse Red Bull-coureur Liam Lawson kijkt zorgelijk. In het tweede deel bleef hij voornamelijk in de pitbox vanwege technische problemen. (Getty Images)

Nico Hülkenberg kijkt moeilijk. In de sessie kwam hij in contact met Oscar Piastri. (Getty Images)

Yuki Tsunoda in de Racing Bull omhuld door aero rakes. (Getty Images)

Kijk eens wie we daar hebben! Zhou Guanyu, tegenwoordig reservecoureur bij Ferrari, laat zijn gezicht zien in de paddock. (Getty Images)

