Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Nico Hülkenberg. Cijfers: 7,7.

Tom Coronel: “Ik heb eerder over Hülkenberg gezegd dat hij al lang niet meer in de Formule 1 hoort te racen. Maar ik heb hem afgelopen half jaar dingen zien doen, waarvan ik denk: Waarom heb je dat niet gedaan toen je in een goede auto zat? Ik vind nog steeds dat hij zijn tijd heeft gehad, zeker na twintig kansen. Ik ken ook niemand die zoveel kansen heeft gehad als hij.”

“Maar als coureur hoort hij wel in mijn top-vijf thuis. Daar neem ik wel mijn petje voor af. Het zit er wel in. Hij krijgt dingen voor mekaar. Wat? Punten pakken in een gebakkie en uit de problemen blijven. En dan zie je toch dat ervaring wel degelijk telt. Hij piekt, maar het is te laat. Alleen ik vind het niet leuk dat hij blijft rijden omdat de jeugd de kans moet kijken. Petje af voor ‘Hulk’, maar zijn tijd is wel geweest.”