Hülkenberg baalt: ‘Het is wel gek, maar past een beetje bij de laatste drie dagen’

Het had een onvergetelijke comeback moeten worden voor Nico Hülkenberg, maar voor de Duister kwam er al een einde aan de Britse Grand Prix voordat deze überhaupt begonnen was. Het was wel typerend voor de afgelopen drie dagen, zegt hij: “Het is wel gek.”

Terwijl alle teams zich naar de grid begaven bleef Hülkenberg een lange tijd in de garage staan. Racing Point werkte hard om de auto op tijd gereed te krijgen, maar een paar minuten voor aanvang van de race werd er juist meer van de auto afgehaald dan dat erop werd gezet en maakte het team bekend dat de Duitser niet aan de start zou staan.

“Het is heel jammer”, zegt Hülkenberg tegen Ziggo Sport. “We hadden problemen met de motor, we konden deze niet starten en dus kon ik niet naar buiten rijden. Het is wel gek, het past een beetje bij de laatste drie dagen. Ik kan er niks aan doen. Ik had graag willen meevechten en mensen laten zweten, maar nu sta ik hier”, klinkt de teleurstelling in zijn stem.

Het is nog onduidelijk of Hülkenberg volgende week opnieuw aan de start verschijnt. Hij is opgeroepen als vervanger van de door het coronavirus getroffen Pérez, maar afhankelijk van de coronaregels in Groot-Brittannië zal Pérez wel of niet op tijd terug kunnen keren voor de tweede race op Silverstone. “Het is nog niet helemaal besloten, dat duurt nog een paar dagen. We zullen het vlak voor volgend weekend weten”, aldus de Duitser.