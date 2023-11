Vol verwachting keerde hij begin dit jaar terug in de Formule 1. Maar echt vlotten wil het voor Nico Hülkenberg bij Haas dit seizoen niet echt. De Duitser wilde naar verluidt zelfs weg, maar Haas lichtte een optie in zijn contract en dus is hij ook in 2024 nog in dienst. De vraag rijst na afgelopen weekend in Brazilië echter hoe leuk de 36-jarige routinier het allemaal nog vindt.

Een update tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, de grootste update ooit zelfs uit de teamhistorie – het zou Haas vanaf de race in Austin van een kwaliteitsimpuls moeten voorzien, zo werd er gezegd. Een goed einde van 2023 zou ook de opmaat zijn voor een beter 2024, hoopten teambaas Günther Steiner en consorten.

Maar de afgelopen weken liet zowel Hülkenberg als Steiner weinig heel van die update: het werkt niet. “Dat is een gevolg van het niet eerder brengen van upgrades om tot betere prestaties te komen. Hopelijk is dit een wake-up call voor iedereen in de fabriek. Op deze manier kunnen we niet meedoen in de Formule 1”, mopperde de Duitse coureur bijvoorbeeld.

In Brazilië herhaalde hij zijn kritiek op het team nog maar eens, de prestaties blijven uit. “Er viel niks te halen voor ons, al na twee of drie ronden werkten de banden niet meer. Helemaal niks lukte.” De teleurstelling leidt bij hem inmiddels zelfs openlijk tot twijfel over de lol in het racen. Hülkenberg: “Op deze manier heb ik op zondagen niet heel veel plezier meer.”

