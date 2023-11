Günther Steiner en Nico Hülkenberg hebben weinig goeds te zeggen over het recente traject van Haas. Ondanks een grote upgrade, lijkt de auto er niet veel beter op te zijn geworden. Het geloof in het team lijkt er nog wel te zijn, maar dan moeten de prestaties wel wat verbeteren.

In Austin bracht Haas een flinke upgrade mee. Alle zwakke punten van het team – waarvan er dit jaar meer dan genoeg zijn – moesten met deze upgrade worden aangepakt. Na al enkele maanden over deze upgrade te hebben gesproken waren de verwachtingen hoog gespannen. Kevin Magnussen probeerde dat nog enigszins te nuanceren door te waarschuwen dat men geen wonderen moest verwachten in Texas. Het zou volgens hem wel een paar races duren voordat de resultaten echt te zien waren.

In het sprintweekend in Austin kon het team inderdaad geen potten breken: Haas verliet de thuisrace zonder punten. Geen ramp, zolang de voorspelling van Magnussen maar uitkomt. Maar ook in Mexico vielen de prestaties weer tegen. Geen van beide auto’s haalde Q3 terwijl beide coureurs van concurrent Alfa Romeo dat wel presteerden. Nico Hülkenberg sloot de race af als dertiende, ook al verdedigde hij zijn tiende plek voor lange tijd met hand en tand. Magnussen viel uit nadat zijn auto volledig onverwacht schade opliep op de kerbstones. De Deen stuurde naar rechts, de auto naar links. Het eindresultaat: een kapotte muur, een baan vol met stukken die ooit samen een F1-auto vormden, en nul punten voor Haas.

‘Bijna is niet helemaal’

Het is het team niet in de koude kleren gaan zitten. Na de race gaf teambaas Günther Steiner toe dat het inderdaad weer een lastig weekend was. “Dit was een moeilijke race. Onze auto kan de banden minder goed in leven houden dan de andere auto’s. We konden bijna de hele race meevechten, maar bijna is niet helemaal. Los daarvan deed het hele team het goed, en Nico reed een geweldige race in een poging toch nog wat te behalen.”

Hülkenberg zelf was iets minder diplomatiek. “Dit was helaas onvermijdelijk. Dit is het gevolg van dat we niet eerder upgrades aanbrachten en wat meer performance eruit haalden. Hopelijk is dit een wake-up call voor iedereen in de fabriek. Op deze manier kunnen we niet meedoen in de Formule 1.”

Blik op volgend jaar

Onder de streep staat Haas nu laatste bij de constructeurs, deels door de succesvolle paar races van concurrent AlphaTauri. Het is een teleurstellende maar niet onbekende positie voor het team, dat in al haar seizoenen in de Formule 1 slechts één keer hoger eindigde dan de achtste plaats.

Maar de positie van dit jaar is niet per se waar het team zich mee bezig houdt. Al jaren is het mantra bij Haas: dit jaar overleven, zodat we het volgend jaar beter kunnen doen. Dat sentiment spreekt Steiner nu ook weer uit. “We hadden misschien meer verwacht van de upgrade. Maar ik heb nog geen definitieve conclusie getrokken. De verwachtingen waren hooggespannen, maar het geeft ons wel duidelijke informatie voor volgend jaar.”

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!