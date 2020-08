Verstappen: ‘Hülkenberg verdient een zitje in de Formule 1’

Max Verstappen vindt dat Nico Hülkenberg in de Formule 1 thuishoort en een fulltime zitje verdient. De Nederlander merkt wel dat de Duitser het zwaar heeft met zijn rentree: “Ik kon zien dat zijn nek aan één kant hing.”

Nico Hülkenberg nam na vorig seizoen afscheid van de Formule 1 nadat Renault zijn contract niet verlengde, maar de Duitser maakte al na drie races een onverwachte rentree. Hij vervangt dit weekend Sergio Pérez bij Racing Point omdat de Mexicaan het coronavirus heeft opgelopen. Verstappen vindt dat Hülkenberg een fulltime Formule 1-zitje verdient.

“Hij is blij om hier te zijn en hij zou hier ook gewoon moeten zijn want ik vind dat hij een plaats op de grid verdient”, zegt Verstappen. De Nederlander kon wel zien dat het een uitdaging was voor Hülkenberg. “Ik kon na afloop van de eerste training zien dat zijn nek aan één kant hing. Hij heeft best een lange nek en dat is niet fijn in de Formule 1. Het is zwaar, ik heb hem daar al eens eerder over gesproken toen hij nog fulltime in de Formule 1 zat. Hij geniet er niet van”, aldus de Nederlander.

“Je kan zoveel trainen als je wil, maar de eerste keer dat je in een Formule 1-auto stapt met dit soort snelheden, zeker hier, zal je pijn hebben”, voegt Verstappen toe. “Je kan elke dag je nek trainen maar het zal de eerste keer altijd pijnlijk zijn, dus ik weet honderd procent zeker dat hij het heeft gevoeld toen hij vandaag opstond”, aldus de Nederlander.