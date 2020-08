Hülkenberg baalt van missen Q3: ‘Had een extra tiende nodig en dat zat zeker in de auto’

Nico Hülkenberg denkt dat hij Q3 had kunnen halen in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix, maar bleef in Q2 steken – op plek dertien. “Het was misschien ook een utopie om te denken dat alles gelijk de eerste keer gladjes zou verlopen.”

Dat vertelt hij aan het Duitse Sky, met Hülkenberg die aangeeft dat het ‘niet makkelijk was het ritme te vinden’. Niet gek misschien ook voor een invaller die eind 2019 dacht dat zijn Formule 1-carrière er misschien wel op zat, maar dit weekend ineens de positief op corona geteste Sergio Pérez vervangt.

Lees ook: Hülkenbergs haastige comeback ‘een flinke uitdaging’: ‘Heb het stap-voor-stap genomen’

Hülkenberg had het er aan het begin van Q2 moeilijk mee op de medium-banden het goede gevoel te vinden, en dat hij daarna overstapte op softs, veranderde dat ook weer. Daarnaast was het weer even wennen om met Racing Point te werken, na drie seizoenen met Renault. “Elk team werkt toch anders.”

Lees ook: Szafnauer: ‘Engineers vonden dat Hülkenberg de beste keuze was’

“Het was misschien ook een utopie om te denken dat alles gelijk de eerste keer gladjes zou verlopen”, erkent Hülkenberg, die het vooral jammer vindt dat ‘het maar een tiende of net iets meer scheelde’ en hij Q3 gehaald had. “En dat zat ook zeker in de auto.”

“We moeten nu maar proberen het zondag beter te doen. We gaan ervoor, want het is duidelijk dat de onderlinge verschillen klein zijn, dus het gat naar onze rivalen is ook niet groot. Ik ga in elk geval alles geven”, aldus Hülkenberg, die nog niet weet of zijn optreden van zondag nog een vervolg krijgt.