Hülkenbergs haastige comeback ‘een flinke uitdaging’: ‘Heb het stap-voor-stap genomen’

24 uur geleden haastte hij zich nog naar Engeland na een telefoontje van Racing Point met de vraag of hij kon invallen en hij moest vrijdagochtend de paddock in sprinten om de start van de eerste vrije training te halen, maar eenmaal in de auto heeft Nico Hülkenberg het ‘stap-voor-stap’ aangepakt bij zijn rentree.

De Duitser, hij werd eind 2019 door Renault bedankt en miste de eerste drie races van het uitgestelde seizoen 2020, vervangt bij Racing Point de positief op corona geteste Sergio Pérez. De keuze is op Hülkenberg gevallen omdat hij recente Formule 1-ervaring heeft, het team kent (hij reed nog voor voorganger Force India) en zich in zijn 177 Grands Prix tot op heden wel bewezen heeft.

Ondanks dat hij een ervaren kracht is, was het toch wel weer even wennen voor Hülkenberg. “Het was een beetje als in het diepe gegooid worden”, wordt hij – vrij vertaald – geciteerd door Motorsport-Total. Niet in de laatste plaats omdat Racing Points RP20 natuurlijk een compleet nieuwe auto voor hem is. “Het kost dan ook even tijd om alles te begrijpen.”

‘Een grote uitdaging’, noemt hij zijn eerste vrijdag terug in de Formule 1 dan ook. “Ik heb het echter stap-voor-stap genomen”, benadrukt Hülkenberg, die de dag als zevende afsloot op zes tienden van snelste man én teamgenoot Lance Stroll.

Het grootste obstakel, zo lijkt het, was nog wel dat de voor een Formule 1-coureur vrij grote Hülkenberg niet heel lekker in de RP20 zat. Fysiek was het sowieso niet makkelijk, met Hülkenberg die wel enige nekpijn voorspelt – hoeveel je ook traint, de beste training blijft immers rijden.

