Szafnauer: ‘Engineers vonden dat Hülkenberg beste keuze was’

Otmar Szafnauer heeft meer uitleg gegeven bij de keuze voor Nico Hülkenberg als vervanger van Sergio Pérez. De Racing Point-teambaas had zowel met Hülkenberg als Esteban Gutiérrez contact, maar het was de mening van de engineers die de doorslag gaf. “We hebben iemand nodig die gewoon punten kan scoren voor ons. Dus hij was de beste keuze voor ons.”

De zoektocht naar een vervanger voor Sergio Pérez begon nadat het resultaat van zijn eerste test ‘niet eenduidig’ was. “Toen zijn we plannen beginnen maken”, vertelt Szafnauer. “We hebben gelijktijdig contact gehad met Hülkenberg en Esteban Gutiérrez. Stoffel Vandoorne was geen optie door zijn Formule E-verplichtingen, dus ging het tussen die twee.”

In samenspraak met de Racing Point-engineers werd besloten dat de Duitser Pérez zou vervangen. “De engineers vonden dat Hülkenberg de meer geschikte keuze was. Hij kent het team, hij heeft in onze simulator gezeten, hij racete vorig jaar nog in de Formule 1. We hebben iemand nodig die gewoon punten kan scoren voor ons. Dus hij was de beste keuze voor ons”, legt de Racing Point-teambaas uit.

Hülkenberg, die in Duitsland normaal gesproken een test met een sportscar zou doen dit weekend, kreeg vervolgens een leuk telefoontje. “Ik zei: wil je niet liever in een Formule 1-auto rijden?”, grapt Szafnauer. “Hij is vervolgens een uurtje in Keulen geweest om schoenen en een helm te pakken en is nadien meteen naar hier gekomen.”

Wie racet volgende week?

Of Hülkenberg ook volgende week aantreedt voor Racing Point is voorlopig onduidelijk. Dat hangt af van Pérez’ situatie. “Het is nog beetje onzeker hoe het zit en of hij zeven of tien dagen in quarantaine moet. Woensdag testte hij positief, toen was de regel volgens mij nog zeven dagen quarantaine in Engeland. Daarna is dat naar tien veranderd. Het is nu dus de vraag hoe dat zit”, legt de Racing Point-teambaas uit.

Pérez zou zonder toestemming te vragen naar Mexico zijn gereisd. Heeft dat gevolgen voor de Mexicaan? “We hebben geen clausules in het contract over toestemming vragen om terug te gaan naar familie in Mexico”, verduidelijkt Szafnauer. “Het was ook geen verrassing dat ie dat deed, want dat doet hij al sinds hij voor ons team rijdt. Waar we het wel over hebben gehad is de manier van reizen, meerbepaald dat hij met een privévlucht zou gaan.”

