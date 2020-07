Pérez reageert op positieve test: ‘2 dagen in Mexico geweest om moeder te bezoeken’

Sergio Pérez heeft via Twitter gereageerd op zijn positieve coronatest. De Mexicaan noemt het een van de treurigste momenten uit zijn racecarrière.

“Dag iedereen, zoals je weten heb ik positief getest op Covid-19”, begint Pérez zijn verhaal. “Ik ben heel erg droevig, dit is een van de treurigste dagen in mijn carrière. We hebben enorm veel werk in de voorbereiding van dit weekend gestoken, zodat we 100% klaar zouden zijn. Ik weet dat ik een geweldige auto zou hebben gehad, het team heeft geweldig werk geleverd”, vertelt de Mexicaan.

“Dit toont hoe vatbaar we allemaal zijn voor dit virus”, waarschuwt Pérez voor Covid-19. “Ik heb alle regels van de FIA en mijn team gevolgd. Na de Hongaarse GP ben ik twee dagen in Mexico geweest om mijn moeder te bezoeken. Zij had een zwaar ongeval gehad, dus zodra ze het ziekenhuis mocht verlaten ben ik haar gaan bezoeken. Nadien ben ik naar Europa teruggekeerd, waarbij ik opnieuw alle protocols heb gevolgd.”

“Toen heb ik corona opgelopen, geen idee waar. Ik vertoon geen symptomen,” verduidelijkt Pérez, “dus het toont hoe kwetsbaar we allemaal zijn.” De Mexicaan sluit zijn reactie af met een dankwoord. “Ik wil de andere coureurs, mijn team, de autoriteiten en de fans bedanken voor alle steun. Dit is een moeilijk moment voor mij, maar ik ben ervan overtuigd dat ik sterker zal terugkeren. Stay safe, zorg voor jezelf en anderen, en hopelijk zie ik jullie snel opnieuw op een circuit”, besluit Pérez.

