Is dit het andere geheim van Racing Point? ‘Ze rijden op vol vermogen, sparen hun motor niet’

Het hoofdverhaal rondom de ‘roze Mercedes’ is bekend: door slim maar niet onomstreden af te kijken heeft Racing Point een geslaagde kopie van de 2019-Mercedes geproduceerd. Maar er is nog een factor die mogelijk meespeelt, zo heeft FORMULE 1’s techniekexpert Rob van den Heijkant geleerd. “Ze gebruiken hun Mercedes-motor in de race continu op full-power.”

Dat heeft Van den Heijkant – tien jaar lang in de Formule 1 werkzaam en oud-medewerker van onder meer Force India, Toyota en Marussia – via-via vernomen van ‘iemand die het kan weten’. “Van wat ik zo heb begrepen, gebruikt Racing Point hun Mercedes-motor in de race continu op full-power, zonder hem te sparen.”

“Het verklaart ook waarom Sergio Pérez in Oostenrijk soms sneller was dan de Mercedessen”, stelt Van den Heijkant. Beide auto’s hebben immers dezelfde motor, maar bij Racing Point ligt die achterin van wat zo goed als een Mercedes van vorig jaar is.

“Voor Mercedes zelf is het ook handig”, vervolgt Van den Heijkant, “je leert zo hoelang de motor meegaat. We weten nog niet zeker hoeveel races we krijgen, maar ze mogen dit seizoen drie motoren gebruiken. Je hoeft dus misschien maar vijf of zes races met een motor te doen, in plaats van zeven zoals vorig jaar.”

En bovendien: “Gaat er bij Racing Point eens eentje stuk, dan pakken ze toch gewoon een keer een gridstraf? In de rest van de races, kunnen ze zo namelijk lekker punten sprokkelen.”

Wat Mercedes zelf betreft, stelt Van den Heijkant verder nog, hebben we dit jaar nog niet alles gezien. “Ik meen dat ze nog wel wat in reserve hebben. In race twee in Oostenrijk reden ze volgens mij bijvoorbeeld op 95 procent. Dat Pérez soms sneller was, laat ook zien dat ze marge hebben.”

