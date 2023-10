Haas brengt een flink pakket aan updates mee naar de thuisrace in Austin. De Amerikaanse renstal zal rijden met een nieuwe livery en de coureurs dragen speciale pakken. Maar wat misschien nog wel het meest significant is, is dat het team een aantal cruciale upgrades aan heeft gebracht.

Het seizoen van Haas is bepaald niet flitsend verlopen. Nico Hülkenberg weet vaak in de kwalificatie nog wel wat fraais neer te zetten, maar in de race zakt de Haas dan al snel terug in de rangorde. In totaal heeft het team dit jaar slechts twaalf punten verzameld, verspreid over vier races. Daarmee staat Haas op de negende plek met alleen AlphaTauri nog achter zich.

De hoop is dat het in Austin allemaal wat beter gaat. Haas brengt namelijk significante upgrades met zich mee naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. Kevin Magnussen stelde eerder nog dat het ‘een kwestie van overleven’ is tot aan dat moment. Wel waarschuwt hij dat het team niet ineens in de voorhoede zal meedoen. “Het is niet realistisch om wonderen te verwachten in Austin”, stelde de Deen in Qatar. “Natuurlijk dromen we daar allemaal van, maar de eerste race zal dat nog niet zo zijn. Het duurt misschien een race of twee voordat we echt het beste eruit kunnen halen. Maar het is natuurlijk nog steeds een mooi positief vooruitzicht.”

Aerodynamica

De upgrade beslaat bijna alle aerodynamische vlakken van de auto, waaronder de bodemplaat en de sidepods. Het doel is om de algehele aerodynamica van de auto te verbeteren. Tegelijkertijd richt Haas zich hiermee ook op volgend jaar, om zeker te weten dat het team dan beter van start kan gaan dan dit jaar.

Hülkenberg heeft halsreikend uitgekeken naar deze upgrade. “Op de baan heeft de auto niet helemaal gedaan wat ik had gehoopt”, schrijft hij op de website van Haas. “Het is leuk om op zaterdag te kunnen laten zien wat de auto kan doen, maar de punten worden op zondag gegeven. Dus de trend dat we steeds zo ver terugzakken is niet zo leuk geweest. Deze update is erop gericht de zwakke punten die we hebben gevonden tegen te gaan. Vooral de bandenslijtage en de inconsistente prestaties worden aangepakt. Hopelijk krijgen we nu wat meer performance, maar we hebben ook een duidelijke richting voor volgend jaar nodig, wat onze lijn moet zijn met deze auto.”

Magnussen kan zich daar alleen maar bij aansluiten. “Het is duidelijk dat onze auto het goed doet in erg specifieke omstandigheden, maar dat bereik is te klein. We moeten het breder maken en onze auto beter aanpassen aan een groot aantal circuits en omstandigheden. Ik denk dat we allemaal wel hopen dat we het nu ineens veel beter gaan doen. Maar veel belangrijker nog is het onderzoek dat we nu kunnen doen voor de prestaties van volgend jaar.”

De speciale livery van Haas voor de thuisrace in Austin.

Visuele veranderingen

De mechanische kant van de auto is niet het enige dat Haas zal veranderen in Austin. Voor de thuisrace brengt het team ook een andere livery mee, met de Amerikaanse ‘stars and stripes’ erop. Ook de zin ‘We the people’ staat op de auto, een verwijzing naar de eerste zin uit de Amerikaanse grondwet. Diezelfde symbolen sieren ook de racepakken van de beide coureurs, die dit keer donkerblauw zijn in plaats van wit.

Op de achtervleugel van de auto zal een zichtbare gele ster te zien zijn. Deze ster is een verwijzing naar het Starlight Children’s Foundation, een liefdadigheidsorganisatie waar Haas mee samenwerkt. De organisatie buigt zich over zorg en vermaak in kinderziekenhuizen in Amerika.

De speciale racepakken van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen.

