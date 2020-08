Verstappen: ‘Je hebt een kans om mee te vechten als je vanaf plek drie start’

Max Verstappen start vanaf plek drie in de Britse Grand Prix. Mercedes was oppermachtig tijdens de kwalificatie op zaterdag, maar Verstappen geeft de hoop niet op voor zondag. “Je hebt een kans om mee te vechten als je vanaf de derde plek start”, aldus een positieve Verstappen.

Verstappen oogt tevreden wanneer hij meteen na de kwalificatie Jenson Button te woord staat. “Mijn rondje was best goed, maar je zag meteen al dat Mercedes veel te snel is, net als de vorig races, maar dat moet je gewoon accepteren”, reageert de Nederlander op het gat naar Mercedes, dat meer dan een volle seconde bedraagt. “Je moet het zo goed mogelijk doen, en dat is momenteel P3 voor ons.”

Voor de race op zondag lijkt Verstappen hoopvol. “De race is anders, daar zitten we wat dichterbij”, legt Verstappen uit. “Ik wil niet zeggen dat ik zomaar met ze kan strijden, maar je hebt een kans om mee te vechten als je vanaf de derde plek start.”

De wind speelt dit weekend een grote rol op Silverstone. Hoe reageerde de RB16 op die moeilijke omstandigheden? “De huidige auto’s zijn erg gevoelig aan wind, omdat ze zo groot en breed zijn. Dat voel je zeker hier op Silverstone”, zegt Verstappen. “Als de wind verandert heb je plots een andere auto, maar gelukkig was de auto vandaag net een pak leuker om mee te rijden.”

