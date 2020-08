Hamilton niet foutloos op weg naar pole Britse GP, Verstappen derde op volle seconde

Onder veel koelere omstandigheden dan op de vrijdag heeft Lewis Hamilton de poleposition voor de Grand Prix van Groot-Brittannië veroverd. Er stond opnieuw geen maat op de Mercedessen, al bleef Hamilton niet foutloos. Verstappen beperkte de schade door de derde tijd te noteren terwijl het voor Albon opnieuw een kwalificatie om te vergeten was.

Net als voorgaande kwalificaties staat er ook op Silverstone geen maat op de zwart gekleurde Zilverpijlen. De strijd om de poleposition gaat dan ook enkel tussen Hamilton en Bottas, waarbij uiteindelijk Hamilton aan het langste eind trekt. Dat de Mercedessen oppermachtig zijn blijkt uit het gat naar Verstappen op de derde plek, dat een volle seconde bedraagt. Achter hem staat toch, licht verrassend, Leclerc met de Ferrari, die daarmee Norris, Stroll, Sainz, Ricciardo, Ocon en Vettel voorblijft. De Duitser noteert de vierde tijd maar zijn tijd wordt afgenomen vanwege het overschrijden van de track limits.

Toch is Hamilton niet foutloos op weg naar de dominante pole. De Brit spint in Q2 in Luffield en neemt daarbij dusdanig veel grind mee de baan op dat de wedstrijdleiding de kwalificatie tijdelijk stillegt. Hülkenberg komt in het vervolg daarvan tekort en kan zijn onverwachte rentree in de Formule 1 niet verzilveren met een Q3. Hij zal zich echter minder zorgen maken dan Albon, die net als in Hongarije niet doorgaat naar Q3 en dus de druk voelt toenemen.

Achterin is het weer een strijd tussen Alfa Romeo, Haas en Williams. Russell is van dit groepje weer de beste en weet als enige door te gaan naar Q2. Achter zijn vijftiende startplaats kan echter een groot vraagteken geplaatst worden omdat hij in zijn snelle ronde niet genoeg afremt voor een gele vlag, nota bene veroorzaakt door zijn teamgenoot Latifi, die net als Hamilton in Luffield spint.

