In de allerlaatste kwalificatie van het Formule 1-seizoen van 2024 klokte Lando Norris de snelste tijd. De Brit vertrekt tijdens de aankomende GP van Abu Dhabi vanaf poleposition, teamgenoot Oscar Piastri volgt op P2. Max Verstappen moest zich tevreden stellen met de vijfde tijd. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zijn vooralsnog de grote verliezers op het Yas Marina Circuit. Lees hier in vogelvlucht terug hoe de kwalificatie verliep.

Q1: Track limits, teleurstelling voor Hamilton

Fernando Alonso kiest voor een bijzondere strategie. De Spaanse vedette snelt als eerste de baan op met harde banden onder zijn Aston Martin. Hij legt één rondje af op het Yas Marina Circuit om de toplaag van de witte compound af te schaven. Daarna keert hij ‘gewoon’ terug naar de pits om rode sloffen onder de auto te schroeven. De track limits spelen de coureurs parten, terwijl McLaren, Ferrari én Red Bull wedijveren om de snelste tijd. Sergio Pérez lijkt zijn RB20 iets te ver over de witte lijn te sturen, maar krijgt zijn derde tijd later toch weer terug.

De baan wordt alleen maar sneller naarmate de sessie vordert. Dat blijkt wel wanneer Valtteri Bottas de snelste tijd noteert. Uiteindelijk eindigt Charles Leclerc bovenaan de tijdlijst. De laatste kwalificatie van Lewis Hamilton namens Mercedes eindigt ondertussen in een sof. Hij breekt zijn snelle rondje af nadat een paaltje – eerder losgereden door Kevin Magnussen – onder zijn auto vast komt te zitten.

Afvallers in Q1: Doohan, Colapinto, Hamilton, Zhou, Albon

Q2: Leclerc redt het niet

Max Verstappen opent het bal in het tweede deel van de kwalificatie en duikt als eerste onder de één minuut drieëntwintig. Hij rijdt zijn Red Bull terug naar de pitstraat – het is genoeg om hem een plekje in Q3 te garanderen. Op de valreep kunnen de beide Ferrari’s zijn tijd verbeteren, al heeft Charles Leclerc, die toch al een gridstraf van tien plaatsen krijgt, de track limits overschreden. Terwijl hij uitvalt in Q2, profiteert Valtteri Bottas: die schuift dankzij een hele snelle laatste ronde door naar het laatste deel van deze kwalificatie.

Afvallers in Q2: Magnussen, Leclerc, Stroll, Lawson, Tsunoda

Q3:

In de allerlaatste kwalificatiesessie moet Max Verstappen echt aanzetten om mee te dingen naar poleposition. Zijn allereerste rondje is direct sensationeel. Niet alleen omdat hij de snelste tijd noteert, maar ook omdat hij zijn auto bijna in de muur zet in de laatste bocht. Al driftend corrigeert hij de oversturende RB20. Sainz, Norris, Piastri en Verstappen dingen vervolgens mee naar poleposition, maar uiteindelijk is het Lando Norris die aan het langste eind trekt. Max Verstappen verliest veel tijd in zijn laatste rondje en moet het doen met de vijfde tijd. Nico Hülkenberg verrast met P4.

Uitslagen

