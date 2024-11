Goed nieuws voor de fans van Max Verstappen: er lijkt een stijgende lijn te zitten in de prestaties van de RB20 dit weekend. De Nederlander worstelde tijdens de vrije trainingen op de vrijdag in Las Vegas nog met de bolide, maar meldde aan het einde van de derde vrije training dat deze toch “veel beter” aanvoelde. Gaat het Verstappen ook lukken om op de vroege Nederlandse zaterdagochtend polepositie te pakken in Las Vegas? We houden alle ontwikkelingen tijdens de kwalificatie in Las Vegas bij in het liveblog.

Verstappen kan dit weekend voor de vierde keer in zijn Formule 1-carrière wereldkampioen worden, als hij vóór naaste concurrent Lando Norris eindigt. Ook Mercedes kan nog wel eens een bedreiging vormen, de bolides van Lewis Hamilton en George Russell waren snel tijdens de drie oefensessies. Het belooft een spannende kwalificatie te worden in Vegas, en wij houden je middels het liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Las Vegas.

LEES OOK: VT3 GP Las Vegas: Na problemen voorzichtig herstel Verstappen, Russell de rapste

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!