Max Verstappen ziet in de derde vrije training voorzichtig herstel in het rijgedrag van de RB20 in Las Vegas, al kampt hij aanvankelijk met grote problemen. De RB20 noemt hij halverwege de sessie zelfs “onbestuurbaar”. In de slotfase vindt hij grip en eindigt hij als vijfde. Wéér is een Mercedes de rapste, ditmaal George Russell.

De achtervleugel bleek donderdagavond (plaatselijke tijd) in de eerste twee vrije trainingen de achilleshiel voor Verstappen en Red Bull. Het is, in tegenstelling wat her en der werd gemeld, géén kwestie van een andere vleugel laten invliegen of die niet mee hebben genomen. Hoe het wel zit? Simpel: er is bij Red Bull nu eenmaal geen geschikt model qua achtervleugel voor dit type circuit. En dus moet Verstappen roeien met de riemen die hij heeft.

Paddockpraat Update vanuit Las Vegas: wordt Verstappen kampioen of toch niet?

De kwalificatie kan straks zomaar eens zijn beste sessie van het weekend blijken. Want na een moeilijk eerste half uur is er in de slotfase van de laatste training herstel. Dat biedt perspectief voor de kwalificatie. “Dit is beter, veel beter”, oordeelt de Nederlander kort voordat de sessie eindigt. Even is de latere nummer vijf in de slotfase zelfs de snelste. Maar Russell gaat met die eer aan de haal, gevolgd voor Oscar Piastri, Carlos Sainz en Lando Norris.

Lees ook: Onze man in Las Vegas: 35.000 dollar, dingdingding!

De sessie is een half uur oud als Verstappen, na acht ronden te hebben gereden, meldt dat zijn auto “onbestuurbaar” is. De RB20 gaat voor geen meter. Nog even doorrijden, stelt engineer Gianpiero Lambiase voor. Twee ronden later staat de Nederlander binnen: “Op deze manier crash ik.”

Gelukkig gaat het later beter. “Veel beter”, aldus Verstappen zelfs over de boordradio. Op naar de ommekeer dus, in de kwalificatie? Dat zal later blijken, vroeg in de Nederlandse ochtend.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

Uitslagen

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!