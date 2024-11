In Las Vegas is voor geld alles te koop. Dan moet je het alleen wél hebben. Bijvoorbeeld door te winnen in het casino; 35.000 dollar, om maar eens wat te noemen… Maar wat kun je daar dan bij de F1 Grand Prix van Las Vegas eigenlijk zoal mee? Op bezoek bij de Paddock Club krijgen we antwoord.

“Hey, alles op zwart, hè”, geeft collega Gwen me grijnzend vanuit Nederland nog snel mee voordat we een Teams-overleg afronden. We lachen erom. Maar ik geef toe: als je dan tóch in Las Vegas bent, ga je automatisch denken: ‘Wat als…’

Welnu, wat zou het leuk zijn als ik hier de komende alinea’s uiteen zet hoe ik vervolgens in het casino aan de roulettetafel ging zitten, met een lousy 50 dollar.

Hoe de uren verstreken en winst en verlies zich afwisselden.

Er een klapper kwam en nog één en nog één, enzovoort.

Hoe de nacht overging in de dag.

En hoe ik, drie Budweisers, een cocktail, twee water en vooral tien koffie later, vond dat 35.000 dollar winst wel genoeg was.

Maar… zo ging het natuurlijk niet.

Een paar tientjes erdoorheen jassen in een casino, prima, ik vind het een leuk uitje. Maar pakweg honderden of duizenden euro’s en dan alles op zwart – of rood zo u wilt – ik zou het niet eens durven. De ‘wat als…’-gedachte blijft natuurlijk wel altijd. En dat is prima: beetje fantaseren over rijk worden in Vegas, moet kunnen. Al denkt de pragmaticus in mij dan meteen: hoe krijg ik al dat geld dan uitbetaald? Enfin, luxeprobleem.

En luxe, dat kun je met 35.000 dollar bij de Formule 1 in Las Vegas ook kopen. Op naar de Paddock Club, een plek voor de happy few. Als verslaggever, oftewel ook maar een gewone Jan met de Pet, krijg ik op deze donderdag via een rondleiding een inkijk in het moois dat de vips voorgeschoteld krijgen op het F1-circuit. Neem de hapjes en drankjes in de Papi Steak Las Vegas / Fountainbleau lounge. Met aan de open zijde de exit van de pitstraat, de auto’s kun je er bijna aanraken.

Een met veel blingbling behangen man, naar het schijnt de bekende eigenaar cq influencer, laat zich maar wat graag fotograferen. Zijn enthousiasme is aanstekelijk, het mag gezegd. En zijn gastvrijheid hartverwarmend. Een prima kerel dus, een ongetwijfeld prima ervaring ook. Maar u raadt het al: een ticket voor deze F1-ervaring kost 35.000 dollar. “Maar dan heb je wel meteen drie dagen toegang, hoor”, klinkt het.

Juist, ja. Toch maar even naar het casino dus. Maar bij deze: mocht ik alsnog die 35.000 dollar winnen, dan ga ik er toch even wat anders mee doen dan naar de Papi Steak. Dan liever eindelijk eens een racelicentie halen.

