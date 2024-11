Met verslaggever Gerard Bos bespreken we in Paddockpraat Update de eerste dagen van de GP in Las Vegas. Over de bijzondere setting in de gokhoofdstad van de wereld, het gerommel rondom de skid blocks, maar uiteraard ook over de ontknoping van de titelstrijd tussen Norris en Verstappen.

Lando Norris lijkt de moed al verloren te hebben, maar Max Verstappen bungelde vandaag achteraan in de tweede vrije training. Krijgen we wederom een bijzonder slotstuk voorgeschoteld dit weekend? “Het behalen van de titel gaat nooit normaal bij Max Verstappen”, aldus Bos.

Beluister de podcast via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren – net als hier via YouTube – en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video:



