Max Verstappen betreurt twee moeizame vrije trainingen in aanloop naar de GP van Las Vegas. Zijn RB20 presteerde ondermaats op het stratencircuit in de gokstad. Zoekend naar grip noteerde hij in VT1 en VT2 respectievelijk de vijfde en de zeventiende tijd. In de aanloop naar de race, waarin hij kans maakt om zijn vierde wereldtitel in de wacht te slepen, hoopt de Nederlander op een ommekeer.

“Het is heel glad,” concludeerde Max Verstappen donderdagavond tegenover de media in Las Vegas. Waar hij in de eerste vrije training nog de vijfde tijd klokte, moest hij het in de tweede sessie stellen met de zeventiende tijd. “We hadden veel moeite om onze banden aan het werk te krijgen, vooral over één ronde,” vervolgde hij. “De longruns waren iets competitiever, maar zelfs daar denk ik dat we nog het een en ander moeten finetunen. Wat betreft het tempo zitten we er op dit moment behoorlijk ver naast.”

Naast de beperkte grip op het koude stratencircuit van Las Vegas heeft Red Bull ook de verkeerde achtervleugel meegenomen. Helmut Marko gaf eerder aan dat het team voor een groter model heeft gekozen in vergelijking met de concurrentie. Dit zorgt voor meer luchtweerstand, wat niet alleen leidt tot een lagere topsnelheid, maar ook tot extra bandenslijtage. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport verloren Verstappen en Pérez maar liefst zes tienden op de rechte stukken!

Werk aan de winkel

“De omstandigheden zijn uniek en het is ook nog eens erg koud,” aldus Verstappen. “Maar uiteindelijk hebben we daar allemaal mee te dealen, dus het is aan ons om te begrijpen wat we verkeerd doen. De balans van de auto is op zich niet slecht, maar we hebben simpelweg geen grip. Het voelt alsof we op ijs rijden.” Vrijdagavond hoopt de Nederlander uiteraard op een ommekeer. Tijdens de kwalificatie is het vooral belangrijk dat hij titelrivaal Lando Norris achter zich houdt.

Ook teambaas Christian Horner uitte zijn zorgen na de eerste sessies in Nevada. “De banden en de temperaturen – de cruciale elementen – speelden ons parten,” legde de Brit uit. “Over één ronde kregen we die gewoon niet in de juiste window. In de longruns leek het iets beter te gaan, maar ook daar hebben we nog enkele problemen die we moeten oplossen.” Werk aan de winkel in de garage van Red Bull.

