Volgens McLaren-CEO Zak Brown moet de FIA fulltime stewards in dienst nemen om de regels binnen de Formule 1 te vereenvoudigen. Hij meent dat de afgelopen titelstrijd tussen Lando Norris en Max Verstappen de ‘overgereguleerde’ en ‘ingewikkelde’ reglementen heeft blootgelegd. Verstappen is het met Brown eens dat fulltime stewards in de toekomst voor consistentere beslissingen kunnen zorgen.

“Ik denk dat we fulltime stewards nodig hebben,” stelde Brown tegenover BBC Sport. “De manier waarop het nu geregeld is, geeft weinig blijk van succes.” De Amerikaan pleit ervoor om de stewards, die momenteel onbetaald als vrijwilligers werken, te belonen met een salaris. Bovendien zouden zij toegang moeten krijgen tot meer technologie, zodat zij betere beslissingen kunnen nemen bij belangrijke incidenten.

‘Terug naar ouderwets racen’

Dit seizoen kwam McLaren-coureur Lando Norris meerdere keren in aanvaring met titelrivaal Max Verstappen. Hun talloze duels legden een pijnlijk gebrek aan consistente regelgeving bloot, wat leidde tot veel discussie onder fans. Na enkele controversiële tijdstraffen moesten de stewards, met name oud-coureur Johnny Herbert, zichzelf verantwoorden in de media. Ook Max Verstappen, die zelf nadelige ervaringen heeft gehad met het huidige systeem, denkt dat een professionele aanpak verbetering kan brengen.

“Denk ik dat de consistentie in de straffen beter kan? Ja, zeker, maar dat kan alleen met stewards die betaald worden – professionele stewards,” verklaarde Verstappen eveneens tegenover BBC Sport. “De stewards die we nu hebben, doen hun uiterste best met wat ze hebben, maar in een sport als deze werkt het veel beter als je een team van betaalde stewards hebt.”

“Ik denk dat we een stapje terug moeten doen en niet te veel moeten reguleren wat er op het circuit gebeurt,” voegde Zak Brown toe. “Dat deden we vroeger nooit in de Formule 1. We zijn nu te veel bezig met een reglement, in plaats van met ouderwets racen. Geef de stewards gewoon iets meer discretie en laat hen daarna zelf beoordelen of een coureur eerlijk racet of niet. Vergeet zo’n zwart-wit reglement,” besloot hij.

McLaren-CEO Zak Brown wil, net als Max Verstappen, fulltime stewards in de Formule 1 (Motorsport Images)

