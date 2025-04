Oscar Piastri veroverde in Bahrein – in aanloop naar zijn vijftigste Grand Prix – de eerste startplek. Na een aantal ijzersterke optredens in de vrije trainingen verzekerde hij zich zaterdag van de tweede poleposition uit zijn carrière. Een puik resultaat voor de Australiër, al is het feestje voor McLaren niet helemaal compleet; teamgenoot Lando Norris klokte slechts de zesde tijd. Voor Piastri mag dat de pret niet drukken.

“Ik voelde me het hele weekend al zelfverzekerd”, reageerde Oscar Piastri na afloop van de sessie. “Tijdens de eerste vrije training was het – denk ik – even schrikken voor iedereen. Bij ons voelde het alsof ik in een rallyauto zat in plaats van een Formule 1-auto”, grapte de Australiër. “Daarna ging het al snel beter – ik voelde me comfortabel in de auto, en in de laatste vrije training waren we echt snel. In de kwalificatie kwam iedereen misschien dichterbij dan ik had gehoopt, maar ik heb nog steeds de rondjes gereden die ik wilde rijden. Dus ik ben zeker tevreden.”

Interviewer David Coulthard vroeg Piastri vervolgens of hij profijt heeft van het feit dat teamgenoot Lando Norris een paar plaatsen moest toegeven. “Ik ga natuurlijk als eerste de eerste bocht in, dus wat dat betreft heb ik een lekkere uitgangspositie”, ontweek Piastri de vraag. “We zien wel wat er gebeurt. Het belangrijkste is dat ik met een goed gevoel in de auto zit. Ik ben het team ontzettend dankbaar voor deze goede auto en ik kijk uit naar de race.”

