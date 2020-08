Honda verrast door progressie Mercedes: ‘Werken hard om inhaalslag te maken’

Honda’s technisch directeur Toyoharu Tanabe zegt verrast te zijn door de progressie van Mercedes op motorisch vlak. Volgens de Japanner werken de engineers hard om een inhaalslag te maken en hebben Red Bull en Alpha Tauri in een meeting met Honda de strategie voor de rest van het seizoen besproken.

Tanabe gaf tijdens de persconferentie toe verrast te zijn door de progressie van Mercedes ten opzichte van afgelopen jaar. “We hebben geleerd op welke vlakken we achterlopen en op welke vlakken zij een voorsprong hebben”, zegt Tanabe over het verschil met Mercedes. “Het is niet makkelijk, maar we proberen een inhaalslag te maken, niet alleen wat betreft de kwalificatie maar ook de raceafstand. Daarom werken we heel hard met de engineers in Japan en Milton Keynes om een inhaalslag te maken”, aldus de technisch directeur.

Lees ook: Verstappen tevreden over aftrap op Silverstone: ‘De auto werkt een stuk beter’

Na afloop van de Grand Prix van Hongarije spraken Red Bull en Alpha Tauri met Honda om hun strategie voor de rest van het seizoen te bepalen. “Qua timing kwam dit goed uit na de eerste drie races. We hebben het er met beide teams over gehad en informatie gedeeld en een plan voor de toekomst gemaakt. Niet alleen voor Silverstone, maar voor de rest van het seizoen. We hebben onder meer gekeken hoe de motor de rest van dit jaar te gebruiken en hoe we er qua slijtage, gebruik en performance mee omspringen in deze race en erna”, aldus Tanabe.