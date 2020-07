Verstappen tevreden over aftrap op Silverstone: ‘De auto werkt een stuk beter’

Max Verstappen spreekt na de eerste twee vrije training op Silverstone van ‘een positieve dag’ voor Red Bull. “De auto werkt een stuk beter.”

Dat laat Verstappen weten aan zijn eigen website, Verstappen.nl. “Het was geen slechte dag voor ons”, zegt de coureur die de eerste training als eerste afsloot en vervolgens als veertiende eindigde in training twee. In die sessie werd hij net toen hij een vliegend rondje wilde rijden echter in de weg gereden door Romain Grosjean. Bij poging twee ging de rode vlag uit na een crash van teamgenoot Alexander Albon.

Qua tijden was de tweede training dus niet ideaal, maar Verstappen was wél te spreken over hoe de tot op heden nukkige Red Bull RB16 aanvoelde. “De auto werkt een stuk beter en daar ben ik blij mee”, zegt hij. Er zijn nog wel ‘een paar dingen’ die beter kunnen, dus daar gaat het team aan werken. “Maar ook onze long run was niet verkeerd dus over het algemeen was het een positieve dag.”

Red Bull kondigde voorafgaand het weekend op Silverstone al aan met updates te komen, met Verstappen die bevestigde dat het zowel onderdelen zou introduceren die performance brengen als updates die dienen om het team te helpen ideeën op te doen. Tegelijkertijd erkende hij dat het inlopen van de achterstand op Mercedes geen kwestie van een paar weken en enkele updates is.