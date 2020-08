Racing Point onder de indruk van Hülkenberg: ‘Alsof hij nooit is weggegaan’

Racing Point’s technisch directeur Andrew Green zegt onder de indruk te zijn van Nico Hülkenberg, die ondanks een late oproep om in te vallen voor Pérez zich zo snel wist aan te passen dat het lijkt ‘alsof hij nooit is weggegaan’.

Hülkenberg werd last minute opgeroepen door Racing Point als vervanger van Sergio Pérez, die vanwege het oplopen van het coronavirus de Grand Prix van Groot-Brittannië aan zich voorbij moest laten gaan. Hülkenberg was al bekend met het team, aangezien hij voor Force India, zoals het team destijds heette, reed in 2012 en van 2014 tot en met 2016. Technisch directeur Green zegt dat Hülkenberg zich snel wist aan te passen.

“We weten niets van de procedures bij Renault, maar hij heeft een goed geheugen”, zegt Green. “Ik denk dat veel van de procedures die hij gewend was toen hij voor ons reed niet echt veranderd zijn. Ze zijn misschien wat geëvolueerd, maar de algemene principes daarachter lijken allemaal erg op elkaar.”

“Hij stapte dus weer moeiteloos in”, vervolgt de technisch directeur. “Het is alsof hij nooit is weggegaan. Dat is ook waarom we hem in eerste instantie als vervanger wilden hebben. Het was zo kort dag dat we iemand wilden hebben die het maximale eruit kon halen binnen een zeer kort tijdsbestek. In dat opzicht was het niet moeilijk voor hem. Ik denk dat de overstap relatief eenvoudig was”, aldus Green.

Toch heeft Hülkenberg het dit weekend fysiek wat zwaarder, met name zijn nek heeft het zwaar te verduren. “Zijn grootste nadeel is dat hij negen maanden niet in een auto heeft gezeten. Hij is een beetje roestig, wat erbij hoort als je zo lang niet in de auto hebt gezeten”, concludeert Green.