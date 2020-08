Stroll had op meer gehoopt dan P6: ‘Hadden gisteren grote marge naar de rest’

Lance Stroll zegt teleurgesteld te zijn met de zesde startplek voor de Britse Grand Prix. De Canadees had gehoopt op meer dan de zesde tijd, zeker gezien de vrijdag goed verliep voor hem. Toch geeft hij de hoop op een podium niet op: “Er kan voorin van alles gebeuren.”

Op vrijdag stond Stroll nog verrassend bovenaan de tijdenlijst in de tweede vrije training, maar de Racing Point-coureur kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan de zesde plek. Dat is voor Racing Point toch een teleurstellend resultaat, zeker omdat het team in Hongarije nog achter de Mercedessen startte op plek drie en vier.

“Na gisteren had ik op meer gehoopt”, geeft hij toe bij Sky Sports. “We waren toen eerste en hadden een grote marge naar de rest van het veld, maar dat was vandaag niet het geval. Ik had wat problemen met de balans van de auto, kon het niet onder controle krijgen in de eerste sector, dat kostte ons wat tijd. We zullen daarnaar kijken”, aldus de Canadees.

Net als Mercedes zal Stroll de race op de mediums aanvangen. Hij geeft de hoop op een podium dan ook niet op. “We staan er nog steeds goed voor, voor de race morgen. Er kan voorin van alles gebeuren. Red Bull zal snel zijn, Ferrari start op de mediums net als wij. Ik verwacht dat we vooral met hen zullen racen, maar we zullen het wel zien bij de start”, aldus de Racing Point-coureur.