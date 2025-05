Nico Hülkenberg, George Russell en Lewis Hamilton feliciteren Max Verstappen alvast met zijn vaderschap. Hoewel het nog onbekend is of de Nederlander al vader is geworden, vriendin Kelly Piquet staat volgens de laatste berichten op het punt van bevallen, heeft met name Nico Hülkenberg alvast advies voor Verstappen. ‘Ik hoop vooral dat de baby een goede slaper is’, grapt de Duitser.

Hoewel het nog onduidelijk is of Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet al ouders zijn geworden, kwam eerder op de donderdag het bericht door dat de Nederlander niet bij de persdag in Miami aanwezig zou zijn. Red Bull gaf als reden op dat Piquet op punt van bevallen staat. Ook tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend is nog niet duidelijk of de viervoudig wereldkampioen al vader is, maar zijn collega’s hebben alvast wat advies voor zijn nieuwe (toekomstige) rol.

LEES OOK: Vriendin Verstappen op punt van bevallen, Red Bull-coureur mist mediadag in Miami

Nico Hülkenberg is sinds het vertrek van Sergio Pérez en voormalig teamgenoot Kevin Magnussen nog de enige vader op de grid. “Verstappen komt nu bij dat clubje, en ik hoop vooral dat (de baby, red.) een goede slaper is”, grapt de Duitser. “Wij hebben daar in ieder geval geluk mee gehad. Er zijn veel mooie en leuke dingen die bij het hebben van een kind komen kijken. Ik weet zeker dat hij ervan gaat genieten.”

Geen langzamere Verstappen

Een hardnekkige aanname in de Formule 1 is dat coureurs langzamer worden, zodra ze een kind hebben. Eerder noemde (aanstaande) opa Jos Verstappen dat al ‘gelul’, en Hülkenberg is dat met de rallycoureur eens. “Zodra we in de auto stappen en het vizier omlaag gaat, vergeet ik wat er buiten de auto gebeurt. We zijn zo gefocust om te presteren. Ik vond het persoonlijk juist een extra voordeel, omdat het zoveel heeft opgeleverd buiten het werk en de Formule 1 om.”

Naast Hülkenberg feliciteren ook Lewis Hamilton en George Russell Verstappen alvast, en ook zij hebben niet het idee dat het vaderschap de wereldkampioen langzamer zal maken. “Ik denk dat de komst van een kind veel nieuwe dingen in je leven brengt”, zegt ook Russell. “Maar je hebt gewoon coureurs die kinderen hebben en races en kampioenschappen winnen. Ik verwacht daarom geen verandering op professioneel vlak voor hem”.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.