Het is persdag in Miami, maar Max Verstappen schittert door afwezigheid. Hij heeft daar een bijzondere reden voor: zijn vriendin Kelly Piquet staat op het punt van bevallen. De viervoudig wereldkampioen zal de race echter niet missen en zou inmiddels al onderweg zijn naar Miami.

Red Bull meldt dat Verstappen vandaag niet aanwezig zal zijn op de mediadag in Miami, omdat zijn partner Kelly een baby verwacht. “Alles is in orde en hij zal morgen op het circuit zijn voor het raceweekend. We geven op dit moment geen verdere commentaar, uit respect voor de privacy van Max en zijn familie”, aldus het team.

Morgen om 18.30 uur begint de eerste vrije training voor de Grand Prix van Miami. De Red Bull-coureur zou inmiddels onderweg zijn, want een X-account houdt de vliegbewegingen van zijn privéjet bij. Voorafgaand aan het F1 75-evenement in Londen liet de Nederlander weten dat hij geen race zou overslaan voor de bevalling. “Ik zou natuurlijk een race kunnen overslaan, maar dat doe ik niet. Dat hoort niet bij het coureur-zijn. Dus het kan natuurlijk zo zijn dat ik er niet bij ben. Maar dat zien we vanzelf wel als de geboorte dichterbij komt.”

Verstappen heeft sinds 2020 een relatie met de Braziliaanse Kelly Piquet, de dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet. Uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, die nota bene door Red Bull opzij werd geschoven om Verstappen het zitje te geven, heeft Kelly dochtertje Penelope (5). Verstappen heeft in de afgelopen jaren een goede band opgebouwd met het meisje, dat vaak te zien is in zijn streams wanneer de Nederlander aan het gamen is. “Ik ben al een soort van bonusvader, dus ik ben al wel wat gewend”, reageerde Verstappen op de mediadag bij de Grand Prix van Abu Dhabi in 2024, toen bekend werd dat hij vader zou worden.

