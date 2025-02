Max Verstappen heeft aangekondigd dat hij geen races zal overslaan om bij de geboorte van zijn eerste kind te zijn. In december maakte de regerend wereldkampioen bekend dat zijn vriendin, model Kelly Piquet, in verwachting is. De baby zal tijdens het Formule 1-seizoen geboren worden. Met vierentwintig Grands Prix per jaar bestaat de kans dat vader Max tijdens de geboorte in het buitenland is.

“Ik zou natuurlijk een race kunnen overslaan, maar dat doe ik niet”, verklaarde Max Verstappen dinsdag voorafgaand aan het F1 75-evenement in Londen. “Dat hoort niet bij het coureur-zijn. Dus het kan natuurlijk zo zijn dat ik er niet bij ben. Maar dat zien we vanzelf wel als de geboorte dichterbij komt.” De 27-jarige Nederlander lichtte verder toe dat de zwangerschap zonder problemen verloopt. Ondanks dat Verstappen voor het eerst vader wordt, is hij er ontspannen onder. “Ik ben er redelijk relaxed over”, verzekerde hij. “Het komt allemaal wel goed.”

Verstappen legde eerder uit dat hij al heeft kunnen oefenen als ‘bonuspapa’. Samen met Piquet zorgt hij voor Penelope, haar dochter uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat. Het samengestelde gezin woont in Monaco. Daarnaast heeft zijn zus Victoria Verstappen kinderen, en kreeg vader Jos Verstappen in 2019 nog een zoon. “Het helpt dus wel dat ik een beetje heb meegekregen hoe dat gaat”, besloot de Red Bull-coureur. “Maar het blijft natuurlijk spannend.”

