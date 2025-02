Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet maakten in december bekend dat ze hun eerste kind verwachten. In de Formule 1 bestaat een oud gezegde dat coureurs langzamer worden zodra ze vader worden. Verstappen gelooft echter niet dat het vaderschap zijn raceprestaties negatief zal beïnvloeden – de 27-jarige Nederlander kijkt er vooral enorm naar uit om vader te worden.

Bijna twintig jaar geleden haalde een jonge Fernando Alonso zijn rivaal Michael Schumacher in tijdens de GP van Japan. Een gewaagde manoeuvre in de beruchte 130R-bocht leverde de Spanjaard een podiumplaats op. Na de race vroegen journalisten op Suzuka hoe Alonso wist dat de actie niet zou resulteren in een crash. “Ik wist dat hij (Schumacher, red.) zou remmen, omdat hij thuis een vrouw en twee kinderen heeft,” reageerde hij koeltjes.

‘Ik kijk er heel erg naar uit’

Het was niet de eerste keer dat het lef van een coureur in twijfel werd getrokken omdat deze een gezinnetje had gesticht. In de Formule 1 bestaat bovendien een hardnekkige vuistregel dat een coureur door het vaderschap een paar tienden per ronde langzamer wordt. Max Verstappen, die dit jaar zijn eerste kind krijgt met vriendin Kelly Piquet, hoopt niet dat zijn racekunsten worden aangetast. “Eerlijk gezegd hoop ik dat er niet veel zal veranderen,” zei hij in gesprek met Red Bull. “Qua rijden zou het geen verschil moeten maken. Het is zeker een spannende tijd, maar het is moeilijk in woorden uit te drukken totdat de baby er daadwerkelijk is. Ik kijk er wel ontzettend naar uit.”

Vader Jos Verstappen wuifde het bijgeloof rondom vaderschap eerder al weg. “Ik denk juist dat het motiveert,” zei hij in december tegen De Telegraaf. “Ik had er vroeger in ieder geval geen last van. Max weet bovendien al een tijdje dat hij vader wordt, en dat lijkt hem totaal niet te beïnvloeden. Kijk maar naar zijn zege in Brazilië. Toen wist hij ook al dat hij een kindje zou krijgen.”

