Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn elfde seizoen in de Formule 1. Uiteraard mikt de 27-jarige coureur opnieuw op een kampioenschap met Red Bull, maar er staat ook veel te veranderen. Verstappen krijgt voor het eerst in lange tijd een nieuwe teamgenoot en verwacht bovendien zijn eerste kind met vriendin Kelly Piquet. In gesprek met Red Bull blikt hij vooruit op een ‘spannend’ jaar in de koningsklasse.

“Ik loop nu al een tijdje mee in de Formule 1,” zegt Max Verstappen lachend voor de camera’s van Red Bull. “Het is bizar om te bedenken dat dit mijn elfde seizoen wordt. Als ik heel eerlijk ben, voelt het ook als een hele lange tijd.” De afgelopen vier jaar kroonde de Nederlander zich vier keer op rij tot wereldkampioen. In het begin speelde Sergio Pérez daarbij een belangrijke rol. In 2025 rekent Verstappen op een nieuwe teamgenoot, de 22-jarige Liam Lawson. “Het wordt heel spannend,” aldus Verstappen. “Ik heb Liam Lawson zien opgroeien binnen de Red Bull-familie. Het wordt interessant om te zien hoe we gaan samenwerken binnen het team. Hopelijk kunnen we allebei ons steentje bijdragen aan het verbeteren van de auto.

‘Ben nooit uitgeleerd’

Te midden van verschillende transfergeruchten – zoals een mogelijke overstap naar het Aston Martin van Lawrence Stroll – verzekerde Verstappen dat hij voorlopig trouw blijft aan Red Bull. “Ik kan hier mezelf zijn,” legde hij uit. “Ik ben al zo lang onderdeel van deze groep, het voelt echt als een tweede familie. Daarbij heb ik soms het idee dat wij meer plezier hebben dan de andere teams op de grid. Dat is natuurlijk ook belangrijk.”

LEES OOK: Dit is de nieuwe helm van Max Verstappen! ‘Terug naar mijn roots’

De vraag is wat Max Verstappen na vier titels nog te winnen heeft in de Formule 1. Zelf verzekert hij dat hij ook in zijn elfde seizoen nog genoeg kan verbeteren. “Ik ben altijd op zoek naar nog meer consistentie,” lichtte hij toe. “Je kunt altijd nóg minder fouten maken. Uiteindelijk wil je jezelf ieder jaar weer verbeteren. Dat heeft weinig met de auto te maken, ik probeer mijn rijstijl gewoon ieder seizoen weer verder te optimaliseren. Op dit punt in mijn carrière zal ik natuurlijk geen grote sprongen meer maken, maar dat betekent niet dat ik ben uitgeleerd.”

Max Verstappen en teamgenoot Liam Lawson in hun nieuwe racepakken voor 2025 (Red Bull)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.