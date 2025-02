Max Verstappen heeft zijn helm voor het Formule 1-seizoen 2025 onthuld. Het ontwerp volgt de bekende rood-wit-blauwe kleurstelling, al zijn er hier en daar de nodige aanpassingen aangebracht. De viervoudig wereldkampioen spreekt niet van een nieuw ontwerp, maar van een evolutie van zijn persoonlijke stijl. De helm voor 2025 is een eerbetoon aan zijn beginjaren in de Formule 1, maar reflecteert ook zijn toekomst in de autosport.

Volgens een officieel persbericht heeft het design invloeden uit zijn kartdagen, de helm van vader Jos en de ontwerpen van eerdere seizoenen in de Formule 1. “Het ontwerp vertelt het verhaal van vastberadenheid, precisie en het constante streven naar perfectie. Alle lijnen, kleuren en details zijn het resultaat van jaren van verfijnen en experimenteren, met één doel voor ogen: een helm waarin Max zich volledig herkent.” Is dit de ultieme helm voor de Nederlandse kampioen? Oordeel zelf!

Detailfoto van de nieuwe helm van Max Verstappen (Verstappen.nl)

‘Terug naar mijn roots’

“Dit helmontwerp is in principe vergelijkbaar met toen ik begon met racen, toen ik vier jaar oud was”, vertelt Max Verstappen over zijn nieuwste kunststukje. “Het was gebaseerd op het ontwerp van mijn vader, en daar ben ik heel trots op. Toen ik begon met racen, was dat design erg belangrijk voor mij. Dat was de helm die ik echt mooi vond – ik ben trots dat ik die nu zelf mag dragen.” De helm is uiteraard voorzien van de nationale driekleur en achterop zijn vier sterren aangebracht, één voor elke wereldtitel in de Formule 1.

“Ik heb geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden”, aldus Verstappen. “Het is echt een ontwerp dat ik mooi vind, met natuurlijk de leeuw bovenop. Je zou zeker kunnen zeggen dat het ons familiedesign is. Sommige details zijn anders, maar over het algemeen gaat deze helm terug naar mijn roots. Ik ben er erg blij mee.” Schaalmodellen van deze nieuwe helm zijn nu verkrijgbaar via Verstappen.nl.

