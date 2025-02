Red Bull en Castore hebben hun nieuwste collectie onthuld: de 2025 Replica Collection. Deze collectie, ontworpen met de ‘Never Stop‘-mentaliteit als uitgangspunt, belichaamt de drang naar perfectie die de regerend wereldkampioen typeert. Zelfs aan de top blijft Red Bull op de limiet presteren – en die mentaliteit is in elk detail van de nieuwe teamkleding terug te vinden.

Ontworpen voor alle omstandigheden

Met 24 races in verschillende klimaten en omgevingen speelt innovatie een cruciale rol bij de ontwikkeling van teamkleding. “De Formule 1 vraagt het uiterste van mens en materiaal,” benadrukt Oliver Hughes, Chief Marketing Officer van Red Bull. “Onze teamleden moeten optimaal kunnen presteren, ongeacht de omstandigheden. De ‘On The Limit‘-collectie combineert stijl met geavanceerde technologie, en ik ben blij dat we dit niveau van performance ook naar onze fans kunnen brengen.”

Castore en Red Bull: een winnende combinatie

Castore, dat sinds enkele jaren de teamkleding van Red Bull verzorgt, blijft het belang van prestaties benadrukken. “Zelfs als Red Bull aan de top staat, nemen ze geen gas terug. Die mentaliteit vormt de kern van onze samenwerking,” aldus Tom Beahon, CEO van Castore. “We kijken ernaar uit om onze kenmerkende stijl opnieuw naar de paddock te brengen en het team te ondersteunen in hun jacht op succes in 2025.”

