Menig jonge coureur droomt van een plekje in de Red Bull-gelederen. Het opleidingsprogramma van de Oostenrijkers heeft in relatief korte tijd grote kampioenen als Sebastian Vettel en Max Verstappen voortgebracht. Bovendien rijden er nog talloze coureurs in de Formule 1 die hun carrière begonnen zijn bij deze leerschool. Formule 2-coureur Arvid Lindblad is de volgende Red Bull-belofte. De 17-jarige Brit doet een boekje open over zijn opleiding en de aanpak van de soms ‘enge’ Helmut Marko.

Red Bull-junior Arvid Lindblad debuteert dit jaar in de Formule 2 met Campos Racing. Bovendien verzekerde hij zich afgelopen weekend van een Formule 1-licentie. Het zal dus niet lang duren voordat hij ook trainingssessies rijdt in de koningsklasse. In de Inside Line-podcast vertelt Lindblad over de keiharde leerschool bij Red Bull en de samenwerking met de grote Helmut Marko.

“In het begin is het best lastig om je plekje te vinden, want Helmut Marko is behoorlijk eng”, begon hij lachend. “Hij is precies de man die je ook op televisie ziet – genadeloos in zijn aanpak. Om hem als dertienjarige knul te ontmoeten…”, slikte Lindblad. “Het zat hem vooral in de manier waarop hij praat. Heel direct en heel Oostenrijks. Daar moest ik in het begin wel aan wennen. Daarbij zag ik hem natuurlijk als de man die Max (Verstappen, red.) en Seb (Vettel, red.) groot heeft gemaakt. Ik wilde er gewoon voor zorgen dat ik de volgende in dat rijtje zou worden.”

‘Willen het beste voor elkaar’

“Tegenwoordig praat ik heel relaxed met hem”, vervolgde de jonge coureur. “Natuurlijk laat hij het weten wanneer het een keer misgaat, maar eigenlijk is hij altijd heel goed voor mij geweest. Ik heb wat verhalen gehoord van andere coureurs, maar ik heb het geluk gehad dat mij dat nog niet is overkomen”, grijnsde Lindblad. In het verleden kon Helmut Marko onverbiddelijk zijn voor coureurs. Zo moesten talloze jonge talenten al na één seizoen het veld ruimen.

LEES OOK: Wat verdienen Formule 1-coureurs? Verstappen spant de kroon, Hamilton volgt

“Veel mensen hebben het over zijn aanpak, en misschien is dat ook wel de grootste uitdaging”, besloot Lindblad. “Het voegt wel de nodige druk toe. Zelf zie ik gewoon in dat hij de beste coureurs in de Formule 1 wil hebben. Dat is uiteindelijk het hele doel van het Red Bull-opleidingsprogramma. Ik zie het gewoon als een kans. Zij willen mij helpen, zij geloven in me, en we willen het beste voor elkaar. Dus in dat opzicht voel ik niet zoveel druk.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.