De Formule 1 is al jaren een speelveld voor technologiebedrijven, maar nu lijkt de strijd zich te verplaatsen naar een nieuw front: kunstmatige intelligentie. AI-startup Perplexity leek op het punt te staan om een lucratieve sponsorovereenkomst te sluiten met Red Bull, maar de deal werd in een laat stadium geblokkeerd door Oracle, de grootste sponsor van het team.

Oracle trekt aan de touwtjes

Volgens The Verge had Perplexity een sponsorcontract ter waarde van vijf miljoen dollar per jaar getekend met Red Bull. Maar Oracle, dat sinds 2022 een vijfjarig partnerschap met het team heeft ter waarde van 300 miljoen dollar, stak daar een stokje voor. Alle nieuwe samenwerkingen van Red Bull moeten door Oracle goedgekeurd worden, en in dit geval lag dat gevoelig.

Oracle heeft namelijk zelf grote ambities in de wereld van AI. De techgigant is betrokken bij het Stargate-project, een gigantische data-infrastructuur voor OpenAI, en zou daarnaast een bod hebben uitgebracht op TikTok. Perplexity, dat eveneens geïnteresseerd is in de overname van TikTok, wordt door Oracle gezien als een directe concurrent. Om die reden werd de sponsordeal met Red Bull uiteindelijk tegengehouden.

Techbedrijven in de Formule 1

De Formule 1 is voor technologiebedrijven een aantrekkelijke markt. McLaren werkt al samen met Google en Mercedes heeft CrowdStrike als partner. Onlangs sloot Williams een deal met Atlassian. Voor Perplexity zou de sponsordeal met Red Bull een belangrijke mijlpaal zijn geweest, aangezien het een van de eerste grote sponsorcontracten van het bedrijf zou zijn. De AI-startup, die pas drie jaar bestaat, wist recentelijk een indrukwekkende financieringsronde van 500 miljoen dollar af te ronden. Hiermee werd de bedrijfswaarde verdriedubbeld tot 9 miljard dollar.

Geen reactie, maar duidelijk signaal

Noch Oracle, noch Red Bull heeft gereageerd op verzoeken om commentaar. Ook Perplexity heeft zich niet uitgelaten over de situatie. Wat wel duidelijk is, is dat de invloed van grote technologiebedrijven binnen de Formule 1 blijft groeien.

