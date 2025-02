Het team van Red Bull heeft een meerjarige sponsor gevonden in cryptocurrency-bedrijf Gate.io. De Oostenrijkse renstal had de afgelopen drie jaar al een sponsorcontract met concurrent Bybit, maar die samenwerking liep in 2024 af. De logo’s van Gate.io zullen binnenkort te zien zijn op de RB21, de teamuitrusting en de helm van Max Verstappen.

Cryptobedrijf Bybit was de afgelopen jaren een van de belangrijkste partners van Red Bull. De logo’s sierden vorig seizoen nog de voor- en achtervleugel van de RB20. Naar verluidt was de driejarige deal met Bybit zo’n 150 miljoen dollar waard. Voor het jubileumjaar heeft Red Bull echter een nieuwe sponsor gevonden in Gate.io, een andere Chinese cryptogigant.

‘Baanbrekende technologie’

Gate.io werd opgericht in 2013 en is daarmee een van ’s werelds eerste en meest gevestigde bedrijven op het gebied van cryptocurrency. In een officieel persbericht spreekt Red Bull van een ‘belangrijke mijlpaal in het samenbrengen van twee marktleiders’. Beide bedrijven zouden bekendstaan om hun streven naar topprestaties en baanbrekende technologie. “We zijn erg enthousiast om Gate.io te verwelkomen in het team,” aldus teambaas Christian Horner. “We delen de passie om voorop te lopen op het gebied van technologische innovatie.”

“Bij Gate.io geloven we dat innovatie en prestaties hand in hand gaan, of het nu gaat om blockchain of de autosport,” voegde Dr. Lin Han, oprichter en CEO van Gate.io, toe. “Net zoals Red Bull de grenzen van engineering verlegt, werken wij continu aan de ontwikkeling van blockchaintechnologie om meer transparantie, snelheid en efficiëntie te brengen in digitale financiën. We kijken ernaar uit om samen met Red Bull nieuwe manieren te verkennen waarop we kunnen samenwerken.”

