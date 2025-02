Deze zomer draait de nieuwe Formule 1-film van Brad Pitt eindelijk in de bioscoop. Tijdens het Super Bowl-weekend in Amerika werd er alvast een nieuwe trailer voor F1 naar buiten gebracht. Op de beelden is te zien hoe acteur Brad Pitt het in zijn fictieve APX GP-bolide opneemt tegen niemand minder dan Max Verstappen. Tijdens een regenachtige Italiaanse GP poogt hij de Red Bull-coureur achter zich te houden.

F1 volgt het verhaal van Formule 1-veteraan Sonny Hayes, die een comeback maakt bij het fictieve APX GP-team. Daar neemt hij het op tegen de jonge Joshua Pearce, gespeeld door Damson Idris. In 2024 werden er al opnames gemaakt tijdens verschillende raceweekenden. In de paddock werden Pitt en Idris regelmatig gespot in racekledij, terwijl er op het circuit werd gefilmd met aangepaste Formule 2-auto’s. Na de seizoensfinale in Abu Dhabi bootste de filmproducenten een podiumceremonie na met Sonny Hayes, George Russell en Charles Leclerc.

LEES OOK: Red Bull vreesde slechterikkenrol in Formule 1-film met Brad Pitt

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is een van de producenten van de film, die wordt geregisseerd door Joseph Kosinski. De Amerikaanse regisseur is bekend van Top Gun: Maverick (2022), het succesvolle vervolg op Top Gun (1986) van acteur Tom Cruise (tevens een goede vriend van Hamilton). Naast Brad Pitt krijgen ook Oscarwinnaar Javier Bardem, Kerry Condon en Sarah Niles een rol in de Formule 1-film.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.