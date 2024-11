Volgens filmproducent Jerry Bruckheimer vreesde het team van Red Bull dat het in de aankomende Formule 1-film met Brad Pitt als slechterik zou worden neergezet. De film wordt immers deels geproduceerd door rivaal Mercedes. Meerdere teams uitten hun zorgen over hoe ze in de film zouden worden afgebeeld, maar Bruckheimer verzekert dat de Formule 1 neutraal wordt gepresenteerd.

Afgelopen donderdag was Jerry Bruckheimer aanwezig op de zogenaamde Investor Day in New York. De filmproducent, bekend van successen als Top Gun: Maverick en Pirates of the Caribbean, werd daar samen met Liberty Media-CEO Greg Maffei geïnterviewd door het Duitse Autosport. “Omdat we samenwerken met Mercedes, waren andere teams bang dat ze er slecht vanaf zouden komen,” onthulde Bruckheimer. “Ze dachten dat de film volledig om Mercedes zou draaien. Red Bull zei zelfs: ‘Wij worden zeker de slechteriken van de film.'”

“Het heeft ons drie jaar gekost om iedereen ervan te overtuigen dat er geen slechteriken in de film zouden zijn,” vervolgde de Amerikaan. “Nu zijn we op een punt aangekomen waarop alle teams ons helpen en dit project echt willen ondersteunen.” Op sociale media wordt er soms nog lacherig gedaan over de film. Zo wekten de beelden van hoofdrolspeler Brad Pitt, die tijdens enkele Grands Prix in een raceoverall rondliep, veel discussie op.

Wereldpremière

Ook de eenvoudige titel F1 valt niet bij iedereen in de smaak. “De beste racefilms aller tijden heetten Le Mans en Grand Prix,” verklaarde Bruckheimer. “En nu hebben wij dus F1.” De film staat gepland voor release op 25 juni 2025 in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Bruckheimer is er nog ‘discussie’ over de locatie van de officiële première. “Ik dacht dat we daar al een besluit over hadden genomen, maar blijkbaar is dat nog niet zeker,” grapte Maffei.

“Ik denk dat we de film eerst in Monaco aan de coureurs en teams laten zien,” besloot Bruckheimer. “Daarna zullen er premières plaatsvinden in New York, Londen en nog een heleboel andere steden. Normaal gesproken houdt Brad Pitt niet zo van persmomenten, maar ik denk dat hij voor deze film graag wil vertellen wat hij heeft geleerd over autorijden en acteren.”

